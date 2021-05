Aufgrund der Kombination aus einem äußerst dynamischen Markt und JD Logistics Wachstumsstory setzt DER AKTIONÄR das Unternehmen auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2021)



Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

59,30 EUR -1,17% (27.05.2021, 15:55)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

72,19 USD -1,38% (27.05.2021, 15:43)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Das dritte JD-Listing in Hongkong stehe. Die Liefersparte JD Logistics werde am Freitag ihr Börsen-Debüt feiern. Der Börsengang falle zwar etwas kleiner aus als ursprünglich geplant, bringe aber dennoch mehrere Milliarden auf die Waage. Dem Unternehmen sei es zuletzt gelungen, die Abhängigkeit vom Mutterkonzern JD.com zu reduzieren.Insgesamt habe JD Logistics etwas mehr als 609 Millionen Aktien zu je 40,36 Hongkong Dollar (5,20 Dollar) ausgegeben und damit rund 3,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Emissionsvolumen könnte noch auf etwa 3,6 Milliarden ansteigen, werde die Greenshoe-Option voll ausgenutzt.Der Ausgabepreis liege am unteren Ende der Preisspanne von 39,36 bis 43,36 Hongkong Dollar (5,07 bis 5,58 Dollar).JD Logistics sei 2007 als Liefersparte des chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com gegründet und 2017 als eigenständige Einheit ausgegliedert worden. Seither habe das Unternehmen einige Anstrengungen unternommen, seine Dienstleistungen auch anderen Kunden anzubieten.Der chinesische Paketmarkt wachse rasant. Alleine im letzten Jahr seien Analysten zufolge 74 Milliarden Pakete - das seien 52 pro chinesischem Bürger - verschickt und gut 127 Milliarden Dollar in dem Sektor umgesetzt worden. Bis 2026 werde ein Marktwachstum von jährlich sechs Prozent prognostiziert.Dem Sub-Segment "Express-Delivery" komme dabei eine zunehmend wichtige Rolle zu. Alleine 2020 sei die Zahl der schnellen Lieferungen um 24 Prozent auf 63 Milliarden geklettert. JD Logistics habe im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben rund 90 Prozent der Pakete noch am gleichen oder einen Tag nach der Bestellung zugestellt.Neben dem beachtlichen Wachstum des Unternehmens würden außerdem die zuletzt deutlich eingedämmten Verluste ins Auge stechen. In den ersten neun Monaten habe bei JD Logistics ein Minus von 1,8 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres habe das Unternehmen noch 155 Millionen Dollar verbrannt.