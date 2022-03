Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com.



Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

47,15 EUR -16,40% (10.03.2022, 18:26)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

51,79 USD -17,00% (10.03.2022, 18:13)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (10.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Was für ein Abverkauf! Zum Handelsauftakt in den USA würden die Kurse von China-Tech-Aktien brutal verlieren. Pinduoduo minus 18 Prozent. Nio minus 13 Prozent. JD.com minus 14 Prozent. Alibaba minus 9 Prozent. BAIDU minus 7 Prozent. Tencent minus 6 Prozent. Bei kleineren Werten sehe es teils sogar noch schlimmer aus.Die Zahlen von JD würden zur Randnotiz geraten. Das Umsatzwachstum von JD.com liege mit 23 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Bereinigte operative Marge und bereinigter Gewinn je Aktie lägen sogar deutlich über den Schätzungen. Doch es nütze nichts.Die jüngste Verkaufswelle dürfte historische Ausmaße haben. Nahezu ohne Unterlass und ohne Unterschied gehe es zum Handelsauftakt an den Börsen in den USA heute für China-Werte steil nach unten.Neben den bereits in den vergangenen Tagen beschriebenen Ursachen, dürfte heute vor allem das Verhältnis von China zu Russland eine Rolle spielen. So könnten auch chinesische Firmen zum Ziel von US-Sanktionen werden, falls sich China auf die Seite von Russland stellen sollte.Chinas Außenministerium habe es daraufhin als unverantwortlich bezeichnet, "solche Befürchtungen der Welt als Desinformation zu bezeichnen". China unterstütze offenbar die Propaganda-Schlacht der Russen. Die Spannungen mit den USA würden dementsprechend zunehmen. Es sei nur folgerichtig, dass Anleger angesichts dieser Entwicklung lieber in Deckung gehen würden.China-Aktien sind derzeit kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link