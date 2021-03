Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JD.com.



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von JD.com könne sich der Korrektur im (China-)Tech-Bereich nicht entziehen. Für zusätzlichen Druck sorge zum Wochenauftakt die Nachricht, dass der Börsengang besonders spannender Geschäftsbereiche wohl verschoben werde. Charttechnisch betrachtet, habe der Kurs selbst im günstigsten Fall noch etwas Abwärtspotenzial.Nach dem gestoppten IPO von Ant Financial (Alibaba) werde JD.com den Börsengang seiner Fintech-Spate JD Digits am Star Market in Schanghai wohl abblasen. Das berichte die "South China Morning Post" unter Berufung auf Insider. Damit sei die Geschichte aber womöglich noch nicht zu Ende.Name, Führung und Geschäft des Unternehmens hätten sich im Vergleich zum ursprünglich geplanten Börsengang verändert. Inzwischen firmiere der Fintech-Bereich von JD offenbar zusammen mit dem Cloud- und KI-Geschäft unter der Bezeichnung JD Technology - und könnte den Insidern zufolge später auf die Art doch noch an die Börse kommen.JD könnte so womöglich die strengere Regulierung von (reinen) Fintechs in China umgehen. JD Technology gehöre zu 36,8 Prozent JD.com.Angesichts der starken Langfristperspektive sowie der relativen Stärke bleibt JD.com eine Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Am Donnerstag lege das Unternehmen seine Zahlen vor. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link