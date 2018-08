Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (15.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktie im freien Fall - ChartanalyseJD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus, aber an der New Yorker Börse im Nasdaq notiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen Mitte 2016 und grob Anfang dieses Jahres habe das Papier von JD.com noch in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal gesteckt und habe sich von knapp unter 20 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 50,68 US-Dollar hocharbeiten können. Allerdings habe das letzte Verlaufshoch aus Ende Januar bereits deutliche Anzeichen von relativer Schwäche gezeigt, weil die Rally nicht ungebremst habe fortgesetzt werden können. US-Präsident Donald Trump Ankündigung Strafzölle gegen China zu erheben, habe schließlich zu einem ersten Abwärtsimpuls auf das Unterstützungsniveau aus 2016/2017 um 35,00 US-Dollar abwärts geführt. Nun sei am heutigen Handelstag dieses Niveau signifikant mit einem Kursabschlag von über 5 Prozent unterschritten worden, wodurch sich nun ein größeres Verkaufssignal anbahne und für den Aufbau von Short-Position bestens geeignet scheine.Die Aufgabe der einstigen Unterstützung um 35,00 US-Dollar dürfte für die kommenden Handelstage weitere Verluste zunächst auf 32,25 US-Dollar nach sich ziehen, darunter sogar auf die runde Marke von 30,00 US-Dollar. Achtung, am 16. August 2018 veröffentliche der Konzern Quartalszahlen und dürfte für ordentliche Volatilität in der Aktie sorgen.Eine rasche Rückkehr über das Niveau von mindestens 36,30 US-Dollar könnte die Sachlage merklich entspannen und zu einem kurzfristigen Aufwärtsschub in Richtung 38,00 US-Dollar führen. Dann würde sich der aktuelle Kursrückfall als klassische Bärenfalle herausstellen. Doch für einen merklichen Kapitalzufluss zurück ins Wertpapier müsste hingegen das Niveau von mindestens 40,00 US-Dollar per Wochenschlusskurs überwunden werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".(Veröffentlicht am 14.08.2018)Börsenplätze JD.com-Aktie: