Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(22.02.2018/ac/a/n)

Beijing (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse der Analystin Ella Ji von China Renaissance:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ella Ji, Analystin beim Investmenthaus China Renaissance, die Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von China Renaissance erwarten von JD.com Inc. auf der Ebene des Bruttowarenvolumens in 2018 eine Fortsetzung des soliden Wachstums. Investitionen sollten die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Trotz des immensen Wettbewerbsdrucks und wahrscheinlich steigender Logistik-bezogener Ausgaben dürfte es JD.com schaffen die Margen besser zu verteidigen als es bei den Konkurrenten der Fall sei.Analystin Ella Ji rechnet in 2018 mit einem Plus beim Bruttowarenvolumen von 30% und einer Ausweitung der adjustierten Nettomarge um 20 Basispunkte.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von China Renaissance den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 51,00 auf 54,00 USD.Börsenplätze JD.com-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:38,68 EUR -1,50% (22.02.2018, 16:28)