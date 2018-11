Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (21.11.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) bei Kursen um 7 Euro weiter kaufenswert.Gut Ding wolle Weile haben! Die Wiesbadener würden künftig im Versicherungsgeschäft mit der comdirect bank AG zusammenarbeiten wollen. Comdirect-Chef Arno Walter wolle das eigene Versicherungsgeschäft deutlich ausbauen. Die technische Unterstützung erfolge über die JDC Group. Die in Quickborn ansässige Direktbank bringe in die Partnerschaft einen Versicherungsbestand ein, der aktuell jedoch noch nicht sehr groß sei. Das Provisionsvolumen dürfte nach Schätzungen der Experten bei etwa 1 Mio. Euro pro Jahr liegen.CFO Ralph Konrad habe sich im Gespräch mit der Vorstandswoche zu genauen Details der Kooperation noch nicht äußern wollen. "Der bisherige und künftige Versicherungsbestand wird auf unsere Plattform übertragen und über uns verwaltet. Wir managen die Verträge, die über eine White Label-App über comdirect hereinkommen", so Konrad. Als Marke der comdirect bank sei übrigens auch die onvista bank inkludiert. "Die bisherige Basis ist natürlich noch gering. Dafür ist das Potenzial sehr hoch und könnte sich bereits ab 2019 bei uns positiv auswirken." Insgesamt verfüge comdirect bank über 2,4 Mio. Kunden. Im Durchschnitt habe jeder Deutsche 6 Versicherungsverträge. Jeder Vertrag habe einen Wert von ca. 30 Euro für Abwicklungsplattformen wie JDC. Das theoretische Potenzial an Provisionen liege bei fast einer halben Mrd. Euro. Werde davon nur ein Teil von 3 bis 5% monetarisiert, entspreche dies einem zweistelligen Millionen-Umsatz für JDC Group.comdirect setze mit JDC auf einen sehr erfahrenen Anbieter bei derartigen Großprojekten. Ende 2017 habe das Unternehmen bekanntlich die Lufthansa-Tochter Albatros als Kooperationspartner gewinnen können. Mit der comdirect bank habe JDC nun binnen eines Jahres 2 Leuchtturm-Projekte eingetütet. "Die Entwicklung ist in der Tat erfreulich. Aber derartige Großprojekte erfordern viel Vorlaufzeit. Zudem nehmen solche Prozesse bei großen Firmen entsprechend Zeit in Anspruch. Das Interesse ist aber durchweg sehr hoch; insbesondere von Banken, die sich verstärkt nach zusätzlichem Geschäft umschauen", erläutere Konrad.Das Lufthansa-Projekt dürfte weitere Großkunden anlocken. Inzwischen habe JDC auch bewiesen, dass die Firma Großprojekte gut stemmen könne. "Die Übertragung von fast 400.000 Verträgen hat Zeit gebraucht und war für uns eine große Aufgabe. Nunmehr sind alle Verträge übertragen und es läuft inzwischen richtig gut", so der CFO. Insgesamt habe diese Kooperation ein jährliches Potenzial von bis zu 20 Mio. Euro, welches 2018 in etwa schon zur Hälfte fakturiert werde und 2019 dann vollständig. Mit dem bayrischen Autobauer BMW werde das Unternehmen neben der Lufthansa einen weiteren Großkunden gewinnen.Für das Jahr 2018 erwarte der CFO unverändert einen Umsatz von 100 Mio. Euro und ein EBITDA von 6 Mio. Euro. Ob JDC die Jahresziele erreiche, hänge wie immer vom Geschäftsverlauf des vierten Quartals ab. "Aktuell sehen wir deutlich ansteigende Zahlen. Wir müssen wie in jedem Jahr in den letzten 6 bis 8 Wochen Gas geben." JDC habe meist ein starkes Q4 und ein robustes Q1. Q2 und Q3 seien oft etwas schwieriger. Von daher werde das Unternehmen mit den Zahlen für Q3 noch keinen Blumentopf gewinnen. Die Abschreibungen beziffere der CFO in 2018 auf ca. 2,5 Mio. Euro, sodass ein EBIT von etwa 3,5 Mio. Euro darstellbar sei.Für das Jahr 2019 zeige sich Konrad zuversichtlich, den Umsatz um 15 bis 20% zu steigern. "Wir generieren ab 2019 das volle Volumen bei Albatros, was zu einem zusätzlichen Umsatz von 10 Mio. Euro führen sollte. Zudem wachsen unsere Versicherungsbestände, und wir werden sicherlich noch Neukunden gewinnen." Beim EBITDA sei ein Zuwachs von 8 bis 9 Mio. Euro realistisch. Als sinnvoll würden die Experten zudem erachten, wenn das Unternehmen die Anleihe der Tochter Jung DMS & Cie. mit einem Volumen von 15 Mio. Euro, die noch bis Mai 2020 laufe und mit 6% verzinst werden müsse, vorzeitig ablöse. JDC müsste es inzwischen gelingen, sich über Banken deutlich günstiger zu refinanzieren.Die Aktie von JDC scheine sich nach der Korrektur an den Märkten bei Kursen von 7 Euro zu stabilisieren. Das Unternehmen werde öfter als Hypoport 2 gehandelt. Erreiche JDC Group durch weitere Großkunden und/oder 1 bis 2 Übernahmen operativ nochmals eine ganz andere Größenordnung, würden die Synergien der Plattform und danach die Ergebnisse massiv ansteigen.Die JDC Group-Aktie ist bei Kursen um 7 Euro weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.11.2018).