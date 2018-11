Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (02.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Die JDC Group habe die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zu einer geplanten Kooperation mit der comdirect bank AG bekannt gegeben. Bereits zu Beginn der Woche habe die comdirect-Bank über ihre Expansionspläne im Versicherungsmarkt informiert.Die Kooperation wäre für JDC mittelfristig von großer Bedeutung. comdirect habe ca. 2,4 Mio. Kunden und durchschnittlich verfüge jeder Deutsche über sechs Versicherungsverträge. Dabei werde der Wert für Abwicklungsplattformen wie JDC mit ca. 30 Euro pro Vertrag taxiert. Mit der Kooperation bekäme JDC insofern Zugang zu einem großen Kundenstamm und einem potenziellen Marktvolumen von über 400 Mio. Euro. Sollte es dem Unternehmen gelingen, davon auch nur 2 bis 5% zu gewinnen, so ergebe sich daraus ein potenzielles Umsatzwachstum von 8 bis 20%.Nach Gesprächen mit dem Vorstand der JDC Group rechne der Analyst in Kürze mit einer endgültigen Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. Er gehe auf Basis der Erfahrungen aus dem Lufthansa-Geschäft zudem davon aus, dass JDC die komplette Abwicklung der Versicherungsbestände übernehmen und sie entsprechend auf den JDC Plattformen administrieren dürfte. comdirect würde eine Provisionsbeteiligung bzw. eine andere Form von Payout erhalten.Zudem würde die Kooperation aufzeigen, dass das Albatros-Mandat kein Einzelfall gewesen sei und sich die JDC-Plattform bei der Anbindung größerer Neumandate erneut gegenüber Mitbewerbern habe durchsetzen können. Gleichzeitig wäre die Gewinnung eines Leuchtturmkunden wie comdirect im Direktbankbereich von strategisch großer Bedeutung, da viele Banken derzeit nach der Entwicklung neuer Einkunftsströme suchen würden. Im Vertrieb von Finanzanlagen seien Banken immer noch der größte Vertriebskanal, wobei sich diese Statistik vor allem auch auf das Filialgeschäft beziehe. Im Vertrieb von Versicherung hätten sie bislang hingegen noch keinen großen Stellenwert. Sollte sich JDC hier als führender Plattform-Anbieter für die Versicherungsadministration etablieren, so wäre das Potenzial enorm.Mit comdirect würde die JDC Group eine der führenden Direktbanken im OnlineWertpapiergeschäft hinzugewinnen und den Kundenzugang im von JDC adressierten Versicherungsmarkt erheblich vergrößern. Gleichzeitig stelle JDC damit die Attraktivität und Funktion der Plattform unter Beweis und zeige, dass das Unternehmen einer der führenden Ansprechpartner für die Administration von Großbeständen sei.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "kaufen" für die JDC Group-Aktie bei unverändertem Kursziel von 9,50 Euro. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link