Mit der Coronakrise drohe diese strukturelle Wachstumsschwäche Italiens sich noch zu verschärfen, wenn weitere Produktionskapazitäten coronabedingt wegbrechen würden. Hier versuche Draghi offensichtlich gegenzusteuern. Andernfalls käme es zu dauerhaft höherer Arbeitslosigkeit, niedrigeren Steuereinnahmen und einem noch geringeren Wachstum. Wenn man also Maßnahmen zur Rettung von Produktionskapazitäten unterlasse, handle man fiskalisch unverantwortlich. Dass darüber hinaus noch erhebliche Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds in Höhe von 192 Mrd. Euro nach Italien fließen würden, die in Infrastrukturprojekte und andere produktivitätserhöhende Investitionen fließen würden, erhöhe die Aussicht, dass Italien einen Wendepunkt in seiner Entwicklung erreicht habe.



Mario Draghi kenne die strukturellen Probleme des Landes zur Genüge und wisse, dass die Wirtschaft nicht nur gerettet würden, sondern durch die Reform unter anderem des Justizapparats und des Arbeitsmarktes auch auf nachhaltige Beine gestellt werden müsse. Dafür biete sich jetzt eine historische Gelegenheit und am Geld solle es nicht scheitern.



Natürlich stelle sich die Frage, wie die Finanzmärkte auf die Ausweitung des Fiskaldefizits reagieren würden. Als Griechenland im Jahr 2010 sein Defizit nachträglich auf 13,8% des BIP hochrevidiert habe, seien die Risikoaufschläge auf griechische Anleihen explodiert. Die öffentliche Verschuldung habe damals bei 144% des BIP gelegen, also niedriger als in Italien heute. In der Folge sei es zur Eurokrise gekommen. Drohe erneut dieses Szenario, nur dieses Mal ausgelöst durch einen ungleich größeren Schuldenmacher, dessen Zahlungsunfähigkeit einem Supergau gleichkäme?



Die Risikoaufschläge für zehnjährige italienische Anleihen hätten sich in den letzten Tagen nur leicht ausgeweitet auf nunmehr 1,06% (Renditedifferenz zu den zehnjährigen Bunds) und lägen damit immer noch nahe den Tiefstwerten der letzten zehn Jahre. Woran liege das? Die Zeiten hätten sich geändert. 2010 habe die Europäische Zentralbank noch nicht "Whatever it takes" angekündigt - der berühmte Ausspruch im Jahr 2012 von der EZB bzw. eben dem Mario Draghi, der heute Italien regiere -, so dass Investoren Zweifel daran gehabt hätten, ob die EZB als der Kreditnehmer der letzten Instanz fungieren würde. Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde habe daran aber mit Hilfe des PEPP-Anleiheankaufprogramms wenig Zweifel gelassen. Immer wieder betone Lagarde, dass das Programm mit einem Rahmen von 1,85 Billionen Euro flexibel zwischen Jurisdiktionen, Laufzeiten und Sektoren eingesetzt werden könne. Wenn sich in Italien also die Spreads stärker ausweiten sollten, werde die EZB reagieren. Mario Draghi verstehe das natürlich nur allzu gut. Vollkommene Narrenfreiheit genieße der Ministerpräsident nicht, denn die Investoren würden nicht wissen, wie lange die EZB die Bondmärkte weiter so massiv unterstützen werde. Aber wenn das neu aufgenommene Geld so investiert werde, dass Italien aus seiner Wachstumsmisere dauerhaft herauskomme, bedürfe es gar keiner Interventionen von Seiten der EZB, um die Risikoprämien zu stabilisieren. Vielmehr würden unter diesen Umständen die Investoren ihrerseits verstärkt italienische Bonds nachfragen.



Italien sei bislang wachstumstechnisch immer ein Bremsklotz für die Eurozone gewesen. Schaffe es die neue Regierung mit beherzten Ausgabenprogrammen und Reformen, das Ruder herumzureißen, gewinne die gesamte Eurozone, wirtschaftlich und politisch. Das hohe geplante Budgetdefizit Italiens sei daher auch im Kontext der Währungsunion eine kluge Wachstumspolitik. (Ausgabe vom 22.04.2021) (23.04.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Italiens Ministerpräsident und ehemaliger EZB-Chef Mario Draghi hat angekündigt, noch mehr Schulden aufzunehmen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.