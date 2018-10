Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der italienische Haushaltsentwurf für die Jahre 2019 bis 2021 wurde von der EU-Kommission mit dem Hinweis auf einen Verstoß gegen den Stabilitätspakt zurückgewiesen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Erwartungsgemäß beharre die italienische Regierung auf ihren Plänen. Sollte sie nachgeben, würden Di Maio und Salvini ihr wesentliches Wahlkampfversprechen aufgeben. Andererseits fürchte man in Brüssel Nachahmer im Falle eines nachgiebigen Kurses. Da zu viel auf dem Spiel stehe, sei zu wünschen, dass sich zeitnah eine beidseitige Kompromissbereitschaft durchsetze. In den letzten Monaten habe Italien bereits Fortschritte gemacht. Die Banken hätten den Bestand an non-performing loans stark reduziert und die Arbeitslosigkeit sei deutlich unter 10 Prozent gesunken. Das Leistungsbilanzplus stabilisiere sich. Die Zinskosten des Staates seien in den letzten Jahren stark gesunken. Eine harte Konfrontation um den Haushalt könnte diese Entwicklung gefährden und würde Italien in eine massive Vertrauenskrise stürzen. Ansteckungseffekte auf andere Peripheriestaaten wären wahrscheinlich. Notfalls müsste sogar die EZB erneut stabilisierend eingreifen und den Weg der Normalisierung der Zinslandschaft im Euroraum vorzeitig abbrechen. (23.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.