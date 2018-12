Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Laut Zeitungsberichten ist die italienische Regierung dazu bereit, das Defizitziel für 2019 von 2,4% auf 1,9% bis 2,0% zu reduzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies wäre ein Zugeständnis an die EU-Kommission, die die ursprüngliche Haushaltsplanung Italiens abgelehnt habe. Die italienische Defizitplanung dürfte auf dem heutigen Treffen der Eurogruppe zentrales Thema sein.



Das Wirtschaftswachstum in Italien im 3. Quartal 2018 sei noch geringer ausgefallen als zunächst berichtet. Sei zunächst noch von einer Stagnation berichtet worden, sei es letztlich zu einer Kontraktion um 0,1% gg. Vq. gekommen. (03.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.