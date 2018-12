"Ich möchte betonen, dass die Zusammensetzung der angekündigten Maßnahmen und der Haushalt insgesamt nach wie vor Anlass zur Sorge geben", sagte Dombrovskis. "Ein erheblicher Teil des Betrags stammt aus dem verzögerten Inkrafttreten der beiden wichtigsten expansiven Maßnahmen, dem Bürgergeld und der Rückabwicklung der Rentenreformen." Das bedeutet, dass diese Maßnahmen, wenn sie vollständig in Kraft treten, in den kommenden Jahren zu höheren Kosten führen werden.



In den Jahren 2020 und 2021 beabsichtigt Italien, die Kosten durch die Aktivierung einer Schutzklausel zur Erhöhung der Mehrwertsteuer auszugleichen. "Wir wissen jedoch, dass Italien in der Vergangenheit diese Art von Schutzmaßnahmen nicht aktiviert hat. Sollte sich dies wiederholen, müssten große Ressourcen an anderer Stelle gefunden werden", sagte Dombrovskis.



Die neuen Maßnahmen enthalten auch höhere Unternehmenssteuern und Kürzungen bei geplanten Investitionen. Das sind keine wachstumsfreundlichen Schritte. Die geringeren Investitionsausgaben können jedoch durch eine bessere Nutzung der verfügbaren EU-Strukturfonds teilweise ausgeglichen werden.



Moscovici: Dialog ist besser als Konfrontation



Diese Vereinbarung sei ein "Sieg des politischen Dialogs, den die Kommission stets gegenüber der Konfrontation bevorzugt hat", sagte Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici. "Einige haben sich vielleicht eine Krise gewünscht. Wir wollten eine Lösung finden. Einige wollten Europa und die Kommission als technokratisch bezeichnen. Wir wollten im Gegenteil zeigen, dass wir Antworten geben können. Und wir haben politische Gespräche auf höchster Ebene geführt, in Rom, Brüssel, Buenos Aires, mit Premierminister Conté, der dieses Abkommen parallel im Senat vorstellt, mit Minister Tria, mit den Wirtschaftsakteuren des Landes. Eine Debatte hat begonnen. Jeder konnte seine Standpunkte darlegen, jeder konnte seine Ansichten erläutern. Wir haben die Zahlen verglichen und es schließlich geschafft, uns auf gemeinsame Parameter zu einigen."



"Ich möchte hinzufügen, dass die Mitgliedstaaten unser Engagement für die Einhaltung des Pakts geschätzt haben", so Moscovici. Für die Kommission sei die Unterstützung durch alle Minister der Eurogruppe äußerst nützlich und wichtig gewesen.



Hintergrund



Am 21. November verabschiedete die Kommission eine Stellungnahme zu dem überarbeiteten Entwurf des italienischen Haushaltsplans und bestätigte damit eine "besonders schwerwiegende Nichteinhaltung" der Empfehlung des Rates der Europäischen Union an Italien vom 13. Juli. Es folgte ein Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem festgestellt wurde, dass ein Verfahren bei einem übermäßigen Defizit wegen Nichteinhaltung des Schuldenkriteriums gerechtfertigt war. Diese Schlussfolgerung wurde von der Eurogruppe vom 3. Dezember geteilt, die auch den laufenden Dialog zwischen der Kommission und der italienischen Regierung unterstützte.



Das heutige Schreiben nimmt die neuen haushaltspolitischen Maßnahmen der italienischen Regierung zur Kenntnis. Wenn diese vor Ende des Jahres vom italienischen Parlament angenommen werden, wird die Europäische Kommission die Einleitung eines Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit nicht empfehlen. (20.12.2018/ac/a/m)







