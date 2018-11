Die Kommission habe daher mit dem heutigen Bericht den ersten Schritt für die Aufnahme eines Defizitverfahrens gemacht. Dieses beinhalte zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit eine unverzinsliche Einlage von 0,2% von Italien zu verlangen. Wenn die italienische Regierung das europäische Fiskalregelwerk auch dann weiter verletze, könne ihr eine Strafe von bis zu 0,5% des BIP auferlegt werden. Soweit werde es aber wohl kaum kommen.



Schneller als die europäischen Sanktionsmechanismen seien normalerweise die der Finanzmärkte. Die Simulationen der Analysten würden zeigen, dass die italienische Haushaltspolitik nicht nachhaltig sei, wenn die Risikoaufschläge auf der gegenwärtigen Höhe bleiben würden und sich die Zinsen so entwickeln würden, wie es derzeit in der Zinsstrukturkurve von den Finanzmärkten eingepreist werde. Die höheren Refinanzierungskosten würden in den nächsten Jahren zu immer höheren Zinskosten führen, d.h. die notwendigen italienischen Budgetüberschüsse vor Zinsen müssten deutlich ansteigen, um den Schuldenstand konstant zu halten. Diese seien aber mit einer auf Wahlgeschenken basierten Finanzpolitik nicht zu schaffen.



Kaum zu verhindern wäre dann eine steigende Schuldenquote sowie ein weiterer Vertrauensverlust der Finanzmärkte und Ratingagenturen. Aktuell sei Italien nur zwei Stufen vom "Ramsch-Status" entfernt. Sollte es diesen erreichen, dann wären seine Anleihen nicht mehr bei der EZB sicherheitenfähig. Banken könnten sich dann kaum mehr refinanzieren und die Liquiditätsversorgung der italienischen Wirtschaft bräche zusammen. Damit wäre Italien auch nicht mehr in der Lage, neue Anleihen am Markt zu begeben.



Was die Simulationen der Analysten aber auch zeigen würden, sei, dass die durchschnittliche Verzinsung italienischer Staatsanleihen und damit ihre Belastung für den Staatshaushalt im nächsten Jahr erst noch einmal leicht sinken würden. Allerdings dränge die Zeit, denn der italienische Privatsektor sei in der Regel nicht so langfristig finanziert wie der Staat. Steigende Zinsniveaus würden die Rentabilität mancher Investitionen reduzieren und so zu einer geringeren Kreditvergabe und Investitionstätigkeit führen.



Die Aussichten für die italienische Wirtschaft würden dadurch belastet, was wiederum die Finanzstabilität weiter verschlechtere: ein Teufelskreis. Bislang habe Italien darauf zählen können, dass die EZB mit immer neuen Liquiditätsprogrammen und geldpolitischen Maßnahmen aushelfe. In Zeiten fallender Arbeitslosenquoten in der Währungsunion, steigender Kerninflationsraten und knapper Kapazitätsreserven werde dies immer unwahrscheinlicher. In der Tat beabsichtige die EZB, die Nettoanleihekäufe ab 2019 einzustellen. Somit würden wohl hauptsächlich italienische Sparguthaben für den Kauf des zusätzlichen Anleiheangebots herhalten müssen.



Sollte sich die Situation zu einer Schuldenkrise zuspitzen, hätten die europäischen Institutionen die Möglichkeit Hilfsprogramme aufzulegen. OMT, ESM, ELA - jede Menge Akronyme seien u.a. für diesen Zweck etabliert worden. Allerdings dürfte eines klar sein: Nothilfen für Italien würde es nur unter strengen Auflagen und fiskalischen Einschnitten geben. Es sei allerdings kaum vorstellbar, dass die aktuelle Regierung diesen zustimmen würde. Sie könnte sonst bereits jetzt einen Kurs einschlagen, der ihre Fiskalpolitik nachhaltiger machen würde. (21.11.2018/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - Die italienische Regierung bleibt bei ihrem Konfrontationskurs gegenüber der EU-Kommission und der Absicht das Haushaltsdefizit abweichend von früheren Vereinbarungen auf über 2% zu erhöhen, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.Die Analysten würden erwarten, dass sie diesen Kurs bis zu den Europawahlen im Mai beibehalte, um so auf einer Welle EU-kritischer Ressentiments, ihren Stimmenanteil zu maximieren. Die gestiegenen Zinsaufschläge italienischer Anleihen würden die Neukreditaufnahme verteuern, die mittelfristige Stabilisierung der Staatsverschuldung erschweren und den privaten Sektor belasten, was die Wachstumsdynamik bereits in den nächsten Monaten weiter abschwächen könnte.Die italienische Regierung lasse sich nicht beirren - weder von der EU-Kommission, noch dem Internationalen Währungsfonds, noch von Landsmann Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie bleibe bei ihren expansiven Haushaltsplänen. Dass diese den Vereinbarungen mit der EU-Kommission und den europäischen Fiskalregeln widersprechen und daher Widerspruch aus Brüssel provozieren würden, scheine sie für die italienische Regierung nur noch attraktiver zu machen. So lasse sich leicht ein Feindbild aufbauen, gegen das sie für das vermeintliche Wohl des italienischen Volkes kämpfen könne. Umfragen würden zeigen, dass die Strategie von Lega-Chef Salvini aufgehe. Seine Popularität sei seit der Bildung der Koalitionsregierung mit der 5-Stern Partei deutlich angestiegen. Daher werde er seine Strategie vor der Europawahl wohl kaum ändern und stattdessen eher den Schulterschluss mit anderen EU-kritischen Parteien anderer Länder suchen.