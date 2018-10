Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Diskussionen um das Defizit des italienischen Staatshaushaltes bleiben ein Belastungsfaktor für den Euro, berichten die Analysten der Nord LB.Die erfreuliche Lage der US-Wirtschaft müsste also bereits stark von den aktuellen Wechselkursen reflektiert werden - die US-Arbeitslosenquote sei jüngst beispielsweise auf nur noch 3,7% gefallen. Die Bedeutung der im Laufe der Woche noch zur Veröffentlichung anstehenden Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sollte in diesem Kontext wohl nicht überbewertet werden. Zudem bleibe anzumerken, dass die Einigung auf eine "NAFTA 2.0" positiv für die Wirtschaft Nordamerikas sei und vor allem auch den Währungen Mexikos und Kanadas helfen dürfte. Mit Blick auf Ottawa dürfe weiterhin festgehalten werden, dass das Schwinden der Unsicherheit nach dem Kompromiss mit Washington auch den Handlungsdruck bei der Bank of Canada erhöht haben könnte, was dem Kanadischen Dollar kurzfristig noch zusätzliche stützende Impulse geben möge. Zudem sei der Ölpreis an dieser Stelle natürlich von hoher Relevanz.Der Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham hätte für die Regierungschefin Theresa May deutlich negativer verlaufen können. Der Devisenmarkt scheine nun wieder stärker auf einen konstruktiven Brexit-Deal mit der EU zu hoffen; dieses habe dem Pfund grundsätzlich geholfen. Dennoch könne - zum Beispiel mit etwas neuem Störfeuer von Boris Johnson - schnell auch wieder Druck auf die britische Währung aufkommen. (15.10.2018/ac/a/m)