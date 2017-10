Hannover (www.aktiencheck.de) - Die bisher für das dritte Quartal vorliegenden Konjunkturindikatoren bestätigen das Bild einer recht robusten Konstitution der italienischen Wirtschaft, so die Analysten der NORD LB.Unterdessen habe sich am 22. Oktober eine große Mehrheit der Bürger in Venetien und der Lombardei in entsprechenden (legalen, aber nicht bindenden)Referenden für eine stärkere Autonomie der beiden wirtschaftlich starken Regionen ausgesprochen. Hierbei gehe es nicht um eine Abspaltung vom Nationalstaat, sehr wohl aber um eigenständigere fiskalische Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch um einen stärkeren Zugriff auf die Steuereinnahmen. Die Abstimmungsergebnisse seien als politischer Erfolg für die rechtspopulistische Lega Nord zu werten, der die Ministerpräsidenten der beiden Regionen und Wortführer einer stärkeren Unabhängigkeit angehören würden. Dass sich ausgerechnet der ehemalige Ministerpräsident Berlusconi an deren Seite stelle, lasse für die wohl im Frühjahr 2018 stattfindenden Wahlen zum Parlament und zum Senat Böses ahnen. Die erforderliche Wahlrechtsreform sei inzwischen vom Parlament gebilligt worden.(31.10.2017/ac/a/m)