Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am 4. März wird in Italien ein neues Parlament gewählt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Dabei werde die aktuelle sozialdemokratische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Parteichef Matteo Renzi voraussichtlich viele Stimmen und ihre Mehrheit verlieren. Umfragen würden viel Aufwind für populistische Parteien sehen, womit ein Bündnis aus konservativen und rechtspopulistischen Parteien als Sieger aus der Wahl hervorgehen könnte. Doch eine Regierungsbildung dürfte kompliziert werden, denn die Parteien seien nach der Wahl nicht an ihre bisherigen Bündnispartner gebunden und die Einigung auf ein Regierungsprogramm könnte schwierig werden. Daher seien auch andere Koalitionen vorstellbar. Das wahrscheinlichste Szenario sei wohl, dass es zu einer großen Koalition, bestehend aus den regierenden Sozialdemokraten und den Konservativen, dazu eventuell noch weitere Parteien aus dem linken/mittleren Spektrum, nach deutschen Vorbild komme.



Seit der letzten Parlamentswahl 2013 in Italien habe die Wirtschaft spürbar angezogen - für 2017 dürfte wohl ein Wachstum von 1,5% zu Buche stehen, deutlich höher als in den Vorjahren. Die Arbeitslosigkeit des Landes sinke, befinde sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die öffentliche Verschuldung habe mit 132% des BIP ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Zwar habe die Neuverschuldung unter dem Defizitkriterium von 3% des BIP (Maastricht) in den vergangenen Jahren gelegen, doch damit mache die Haushaltskonsolidierung keine ausreichenden Fortschritte. Die Wahlversprechen der Parteien in Bezug auf Steuererleichterungen und höheren Sozialleistungen dürften die Situation in den kommenden Jahren verschlechtern, je nach Wahlausgang unterschiedlich stark. Der Gegenwind aus Rom für eine solide Fiskalpolitik dürfte zunehmen, was das Vertrauen der Anleger in die Eurozone wieder untergraben könnte. Noch würden die Märkte aber gelassen auf die anstehenden Wahlen reagieren. (28.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.