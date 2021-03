Aber es sei nicht alles grau in grau. Die Regierungskrise sei rasch gelöst worden. Mario Draghi als neuer Chef einer Expertenregierung werde von den Finanzmärkten positiv gesehen. Der Spread zwischen deutschen und italienischen zehnjährigen Anleihen sei zuletzt auf rund einen Prozentpunkt gefallen. Die Hoffnung bestehe, dass endlich zumindest einige der zahlreichen strukturellen Probleme in Angriff genommen würden.



Der neue Ministerpräsident im Palazzo Chigi habe sie in seiner Regierungserklärung angesprochen, wenngleich sie noch nicht konkretisiert worden seien. Entscheidend sei, das Wachstumspotenzial Italiens zu erhöhen. Das BIP sei aktuell nicht höher als 2010, während die gesamte Eurozone in diesem Zeitraum einen Zuwachs von 15% aufweise. Mehr Dynamik könne nach Aussagen von Draghi nur gelingen durch verstärkte Anstrengungen im Bildungsbereich, durch die Erhöhung der Rechtssicherheit für öffentliche Investitionen, Reformen des Steuersystems, der öffentlichen Verwaltung und des Justizwesens.



Die Regierung habe den strategischen Vorteil, dass Italien über Mittelaus dem EU-Aufbaufonds ("Next Generation EU") in Höhe von bis zu 209 Mrd. Euro verfügen könne. Knapp 69 Mrd. Euro hiervon seien nicht rückzahlbare Transfers. Die kurzfristig wichtigste Aufgabe der neuen Regierung sei deswegen die Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden Investitionsprojekte in den Bereichen Umweltschutz und Digitalisierung. Abzuwarten bleibe, ob dies gelinge. Im Erfolgsfall dürften die Strukturreformen weniger schmerzlich erscheinen, womit die Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzung steige.



Bereits im zweiten Halbjahr 2021 dürften erste europäische Finanzmittel für etwas mehr Wachstum in Italien sorgen. Hiervon sollten die Anlageinvestitionen vor allem im nächsten Jahr profitieren können. Die Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens dürfte zudem zu einem starken Schub bei den Konsumausgaben führen. Mit mehr Touristen sei allerdings frühestens ab Sommer zu rechnen. Dies sei für das Land besonders schmerzlich, da die italienischen Tourismuseinnahmen für über 8% der gesamten Exporte stünden. Aufgrund der strukturellen Probleme, die auch von der neuen Expertenregierung nicht von heute auf morgen beseitigt werden könnten, dürfte Italien sowohl dieses als auch nächstes Jahr etwas weniger stark wachsen als die Eurozone. Das Vor-Corona-Niveau werde frühestens 2023 erreicht werden. (09.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Italien wurde von der Corona-Pandemie überdurchschnittlich stark getroffen, so die Analysten der Helaba.Mit bislang rund 100.000 Toten belege das Land den traurigen zweiten Platz in Europa hinter Großbritannien. Die zeitweise drastischen Bekämpfungsmaßnahmen hätten zu einem Einbruch der italienischen Wirtschaftsleistung von fast 9% im vergangenen Jahr geführt und der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal von 2% gegenüber den drei Monaten zuvor sei hinter Österreich der zweitstärkste in der Eurozone gewesen. Damit sei das Ausgangsniveau für 2021 niedrig. Italien sei zwar mittlerweile weiter mit seinen Öffnungen als Deutschland. Trotzdem dürfte das erste Quartal nur ein kleines Plus erbringen. Auch in Italien sei der Impfstart zögerlich gewesen. Die Gefahr einer dritten Welle bestehe weiter. Erst ab Frühjahr sollte mit den zunehmenden Impfungen ein stärkerer Aufschwung beginnen.