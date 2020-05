Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutschland hat die erste Phase der Krise erfolgreich hinter sich gebracht, in dem die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Kontrolle gebracht wurde, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Erholung sei, dass auch der Rest der Weltwirtschaft und der Eurozone konjunkturell wieder Tritt fasse. China scheine dabei einen guten Anfang zu machen. Insbesondere in Bezug auf die südeuropäischen Euro-Mitgliedsländer täte Deutschland gut daran, auf erheblich größere europäische Hilfsprogramme wie etwa die Implementierung eines Wiederaufbaufonds zu drängen.Für die Zukunft sei Deutschland per Saldo gut aufgestellt. Im Bereich der Robotik und Automatisierung sowie der Medizintechnik habe Deutschland komparative Vorteile. Der beschleunigte Trend zu mehr Home-Office sei eine Herausforderung für Transportdienstleister und die Immobilienwirtschaft, setze aber gleichzeitig viele Ressourcen in Unternehmen frei, die beispielsweise in die Digitalisierung investiert werden könnten. Zuversicht ist angebracht, dass die Unternehmenswelt in unserem marktwirtschaftlichen System flexibel und innovativ auf den sich abzeichnenden Strukturwandel reagieren wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 14.05.2020) (15.05.2020/ac/a/m)