Im neuesten Fünfjahresplan habe die Volksrepublik ihre längerfristigen Klimaziele abgesteckt, insbesondere durch die erstmalige Festlegung einer Obergrenze für Kohlendioxidemissionen. Das Ziel, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, zeige gleich mehrere Aufgaben für das Land auf. Gegenwärtig sei China für 28% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das sei mehr als die Anteile der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zusammen. Um klimaneutral zu werden, müsse das Reich der Mitte Kohlendioxidemissionen um bis zu 90% (auf Grundlage von Daten aus dem Jahr 2019) senken und den Rest durch natürliche Systeme oder Technologien, die der Atmosphäre mehr CO2 entziehen als sie ihr zuführen würden, ausgleichen. Dies sei ein gewaltiges Unterfangen, vor allem weil immer noch eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bestehe. Der Anteil des Kohleverbrauchs am Energiemix werde für diesen Balanceakt entscheidend sein, zusätzlich zur Bedeutung der Aufrechterhaltung der Energiesicherheit.



Das erste Ziel liege darin, den Zenit bei der Kohlenstoffemission vor 2030 zu erreichen. Dies werde aus Sicht der Experten ein wichtiger Meilenstein sein. Andererseits sei China weltweit führend bei sauberen Technologien wie Elektrofahrzeugen, Batterien, Solarzellen und Windkraftanlagen. Elektrofahrzeuge würden im Industrie-Masterplan "Made in China 2025" eine führende Rolle spielen - Peking wolle bis 2024 erreichen, dass 20% aller neuen Autos auf den Straßen Elektrofahrzeuge seien. In den Vereinigten Staaten habe es 2013 fünfmal mehr Elektrofahrzeuge wie in China gegeben, doch inzwischen fänden sich im Reich der Mitte doppelt so viele E-Autos wie in den USA. Das unterstreiche die beherrschende Position der Volksrepublik am internationalen Markt für Elektrofahrzeuge. Auch bei der Wind- und Solarenergie habe sich das Verhältnis zwischen den USA und China umgekehrt - 2019 habe China die Führung übernommen und doppelt so viel Wind- und dreimal so viel Solarenergie wie die USA produziert.



Sobald grüne Energie das gleiche koste wie die Alternativen oder günstiger werde, dürfte sie noch weitere Zuwächse verzeichnen. Doch, ob China das Klimaneutralitätsziel erreiche, hänge davon von ausreichendem Kapital zur Finanzierung dieser Energiewende ab. Nach Meinung der Experten werde es entscheidend darauf ankommen, für einen ausgeglichenen Energiemix zu sorgen, um auch die Energiesicherheit zu gewährleisten. (22.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie hat die Heterogenität bei den ESG-Kompetenzen in den unterschiedlichen Märkten - auch in den Schwellenländern - aufgezeigt und insbesondere China in den Fokus gerückt, so Michael Lai, Portfoliomanager Templeton Emerging Markets Equity, Franklin Templeton.Institutionelle und vermögende Anleger würden die Nachfrage nach ESG-Investitionen in China schon seit einiger Zeit ankurbeln. Dort seien die Kapitalzuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) mit ESG-Ausrichtung zwischen 2018 und 2019 um 464% gestiegen. Gleichzeitig habe es einen Boom bei einer breiteren Palette von "reinen ESG-Produkten" gegeben, die den Anlegern angeboten würden - ein Beweis dafür, dass nachhaltiges Investieren bereits zum Mainstream geworden sei. Die zunehmende Verfügbarkeit von Daten werde Anlegern dabei helfen, ESG-konformen Unternehmen zu erkennen. Dennoch würden Herausforderungen hinsichtlich der Entwicklung Chinas in diesem Bereich bestehen bleiben.