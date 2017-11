Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Jun Zhang von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Jun Zhang vom Investmenthaus Rosenblatt Securities spricht im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der Produzent von iPhones und iPads, nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Rosenblatt Securities äußern die Ansicht, dass die iPhone X-Produktion bis Ende Dezember auf 4 Mio. Stück pro Woche steigen könnte. In einer Zeit mit steigenden durchschnittlichen Verkaufspreisen könnte das Apple Inc. dazu verhelfen dem Zeitplan voraus zu sein.Die iPhone X-Abverkauszahlen rund um den Black Friday seien solide gewesen. Vor allem das 256 GB-Modell liege in der Gunst der Interessenten weit vorne. Die Bruttomargen sollten von diesem Trend profitieren.Nach dem Aufbau von Lagerbeständen könnte aber wieder die normale Saisonalität Einzug halten. Analyst Jun Zhang kürzt daher die Einheitenprognose für das März-Quartal um 5 Mio. Stück.