Nicht der erste Konflikt mit dem Gesetz

Anleger wurden um Millionenbeträge betrogen

24Option hat sich über die Zeit zu einer erfolgreichen Webseite gemausert, die in Europa schnell bekannt und zu Hayuns wichtigster Einnahmequelle wurde. Nicht nur Hayun wurde nun angeklagt, sondern auch Dutzende von anderen mutmaßlichen Anlagebetrügern. Die Kölner Polizei erklärte, dass sie am 21. Dezember zwei ungenannte Verdächtige, beide im Alter von 30 Jahren, festgenommen hatten. Sie standen beide im Verdacht, 107 bekannte Anleger um insgesamt etwa 6 Millionen Euro betrogen zu haben. Die Polizei sagte gegenüber der Times of Israel, dass sich diese Summe nur auf Menschen beziehe, die sich bei der Polizei gemeldet hatten. Insgesamt dürften die Betrüger also noch weitaus höhere Summen ergaunert haben.



Beide Verdächtige sollen vor der Inhaftierung mindestens fünf Jahre lang für die Webseite 24Option gearbeitet haben, deren Nutznießer Hayun war. Mittlerweile geht die israelische Polizei davon aus, dass hier mehr als 65 Millionen Dollar gewaschen wurden. Aus seiner Geldwäsche-Vergangenheit scheint Hayun damit nicht gelernt zu haben. Die Kölner Polizei erläuterte außerdem, dass die Anleger bei 24Option die Möglichkeit hatten, auf Kursschwankungen von Währungen, Aktien, Rohstoffen oder Kryptowährungen zu wetten. Die Webseite war jedoch Anlagebetrug und man manipulierte die Geschäfte der Anleger, die glaubten, gute Chancen auf einen Gewinn zu haben. Tatsächlich verloren sie am Ende aber immer, denn dafür sorgten die Mitarbeiter von 24Option.



Die Firma 24Option war in mehreren Teilen Europas aktiv. Callcenter gab es nicht nur in Köln, Büros fanden sich auch in Israel und auf Zypern. Die Beschuldigten sind, so vermutet die Polizei, Mitglieder einer internationalen kriminellen Vereinigung, die Anleger in ganz Europa hinters Licht geführt hat. Das Hauptziel war klar: Anlegern sollte so viel Geld wie möglich entlockt werden.



Die Tatsache, dass die israelische Polizei im Vergangenen August eine Razzia durchgeführt hatte, blieb bis Oktober unter Verschluss. Viele Akten bleiben der Öffentlichkeit in diesem Fall auch weiterhin verschlossen. Was aber bekannt ist: Die Polizei führte mehrere Durchsuchungen in Büros und Wohnungen durch, die mit demselben mutmaßlichen Verbrecherring in Verbindung stehen sollen. Insgesamt wurde so Vermögenswerte in Höhe von rund 12 Millionen Euro beschlagnahmt.



24Option zielte auf bestimmte Arten von Anlegern ab

Die Firma 24Option wurde im Jahr 2010 von den israelischen Unternehmern Gil Ben Moshe, Gilad Somjen und Asaf Latziano sowie einer vierten Person gegründet. Im Jahr 2016 bekannten sie sich der Falschmeldung von Unternehmen in Zusammenhang mit 24Option schuldig. Mit der aktuellen Ermittlung wurden sie aber nicht öffentlich in Verbindung gebracht. Der Hauptinvestor wurde dann außerdem Roey Hayun, der zu dem Zeitpunkt noch in illegale Sportwetten-Geschäfte verwickelt war. Die 24Option-Webseite diente der Investition in ein neuartiges Geschäftsmodell. Man wollte den Finanzhandel mit Glücksspielen kombinieren.



Mit dem Konzept feiert die Firma schnell Erfolge. Webseiten mit binären Optionen, die angeblich Kleinanlegern die Möglichkeit boten, schnell reich zu werden, entwickelten sich schnell zu beliebten Anlageoptionen für zwei Hauptgruppen von Menschen: gebürtige Israelis, die in illegale Glücksspiele verwickelt waren, sowie Personen aus der ehemaligen Sowjetunion mit geschäftigen oder familiären Verbindungen zu mächtigen Oligarchen. 24Option schaltete dabei gezielt Werbung, die potentielle Kunden auf die Produkte aufmerksam machen sollte. (08.03.2022/ac/a/m)









