Bereits in China sei dieses Phänomen zu beobachten gewesen. So seien dort die Fabriken recht schnell wieder auf über 80 Prozent ihrer Kapazitäten hochgefahren worden. Die Zurückhaltung der Bevölkerung bei Konsum, Freizeitverhalten und Reisetätigkeit erhole sich hingegen deutlich langsamer. Das Vertrauen der Konsumenten sei global gestört und aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit würden die Menschen ihre Ersparnisse lieber beisammen halten und die weitere Entwicklung abwarten. Noch drastischer zeige sich die Zurückhaltung bei den Unternehmensinvestitionen: Hier sei in Europa im ersten Halbjahr mit einem Rückgang von 40 Prozent und damit doppelt soviel wie beim privaten Konsum zu rechnen.



Wie stelle sich die aktuelle Phase der schrittweisen Reduzierung der COVID-19-Maßnahmen in Verbindung mit dem Versuch des Wiederanfahrens der Wirtschaft für Investoren dar? Hätten vor der Pandemie insbesondere Unternehmen mit möglichst effizient genutztem Kapital und durch Kreditaufnahme optimierter Rendite in der Gunst der Investoren gestanden, so seien es nun Firmen mit einer möglichst soliden Bilanz und "Überlebenswahrscheinlichkeit". Denn dass uns eine Pleitewelle bevorsteht, zeigen nicht nur die jüngsten Schätzungen der Ratingagentur Moody's, so die Analysten der Weberbank. Allerdings werde eine solche am Markt für Anleihen von Unternehmen mit schlechterer Bonität von den Investoren bislang offensichtlich noch nicht erwartet. Anders sei es nicht zu erklären, warum sich die Risikoaufschläge für Anleihen solcher Emittenten nur auf halbem Niveau im Vergleich mit der Finanzkrise 2008/2009 befänden. Mithin sehen wir hier ein Risiko für diese Investoren heraufziehen, so die Analysten der Weberbank.



Mit Blick auf die Bilanzqualität der Unternehmen würden nun auch Märkte in den Fokus rücken, die zuletzt von den Investoren eher weniger beachtet worden seien. So verzeichne beispielsweise der japanische Aktienmarkt Mittelzuflüsse. Die dortigen Unternehmen seien wesentlich geringer verschuldet, als ihre Pendants in Europa und den USA.



Die Gründe für diese besondere Eigenschaft seien in der historischen Entwicklung der japanischen Wirtschaft zu finden. Jahrzehntelang habe in Japan ein "Keiretsu" genanntes System der Überkreuz-Beteiligungen zwischen Banken und Unternehmen bestanden. Dadurch habe der Fokus der Firmen nicht auf möglichst hoher Kapitalrendite, sondern möglichst soliden Bilanzen gelegen. Die an den Unternehmen beteiligten Banken hätten sicherstellen wollen, dass die Unternehmen ihre Kredite auf jeden Fall hätten zurückzahlen können.



Mit den 2013 gestarteten "Abenomics" genannten Reformen des japanischen Premierministers Shinzo Abe habe ein deutlicher Wandel der japanischen Wirtschaft begonnen. Das Keiretsu-System sei seitdem sukzessive zurückgeführt worden und die Kapitalrenditen der Unternehmen hätten deutlich verbessert werden können. Inzwischen würden sie zu Unternehmen der westlichen Welt aufschließen. Trotzdem würden die japanischen Unternehmen noch immer deutlich konservativere Bilanzstrukturen aufweisen.



Dementsprechend sollten Investoren aktuell einen Blick auf den japanischen Markt werfen. Neben der Bilanzqualität spreche auch die führende Stellung japanischer Firmen in wichtigen Schlüsseltechnologien der Zukunft, wie z.B. der Robotik, für ein Engagement. Die Attraktivität des Marktes habe sich zuletzt auch in der relativ guten Kursentwicklung japanischer Aktien gezeigt. So habe beispielsweise der japanische TOPIX-Index sogar mit dem gegenüber Europa deutlich besseren S&P 500 US-Aktenindex (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mithalten können.



Wir haben zuletzt die Investitionsquote japanischer Aktien vor diesem Hintergrund in den von uns betreuten Mandaten zulasten der Schwellenländerinvestments erhöht, so die Analysten der Weberbank. Denn auch wenn die Notenbanken und Regierungen weltweit mit gigantischen Summen gegen den Abschwung kämpfen - so wird allein die Bilanz der Europäischen Zentralbank wohl bis zum Jahresende auf zwei Billionen Euro ansteigen - halten wir es für wichtig, die Gefahr eines erneuten Rückgangs der Aktienkurse nicht zu ignorieren, so die Analysten der Weberbank. Immerhin seien die Bewertungen der Aktienmärkte durch die wegbrechenden Gewinnerwartungen bereits wieder deutlich gestiegen. Dementsprechend gelte auch weiterhin die Empfehlung der Analysten der Weberbank, Unternehmen insbesondere aus defensiven Branchen im Portfolio zu bevorzugen und sich die Flexibilität zur Chancennutzung mittels angemessener Kassehaltung zu erhalten. (15.05.2020/ac/a/m)







