Wien (www.aktiencheck.de) - Während der inzwischen schon (rekord-)alte US-Bullenmarkt im vergangen Monat weiterhin durch eine boomende US-Konjunktur genährt wurde und die US-Märkte neue Allzeithochs erreichten, setzten sowohl der Handelsstreit zwischen USA/China, als auch die Verschärfung der Situation in der Türkei und Russland im Hinblick auf Sanktionsdrohungen der USA den Märkten in Europa und Japan zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Insbesondere in Emerging Markets habe sich die Lage zwischenzeitlich weiter verschärft, wodurch heuer eine deutliche Underperformance gegenüber etablierten Märkten verbucht werden müsse. Nachdem die Analysten in Erwartung einer Eskalation im Handelsstreit zwischen China und USA ihre Aktienquote im letzten Monat neutral gehalten hätten, sei nach nunmehrigem Eintreten einer solchen eine Übergewichtung wieder interessant. US-Präsident Donald Trump habe mit der Ankündigung neuer Zölle auf chinesische Importe im Gesamtwert von rund 200 Milliarden Dollar die Strafmaßnahmen massiv ausgeweitet und habe im Falle von chinesischen Vergeltungsmaßnahmen mit weiteren Schritten gedroht. Eine Antwort Chinas sei prompt gefolgt: US-Importe im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar sollten mit Strafzöllen belegt werden.



Der Handelsstreit habe also endgültig die nächste Stufe erreicht, aber zumindest lägen die Karten nach wochenlanger Unsicherheit nun auf dem Tisch. Die Märkte schienen in Anbetracht der vergangenen Schwächephase diesen Schritt bereits eingepreist zu haben, sodass die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nun mit einem "Kauf" Aktienmärkte übergewichten würden. Das letzte Wort sei im Handelskonflikt natürlich noch nicht gesprochen worden, aber selbst im Falle einer weiteren Eskalation würden sie mögliche Rücksetzer zum zusätzlichen Aufstocken der Aktienquote nützen. Die Untergewichtung der Anleihenquote würden sie weiterhin unverändert belassen. Die aktuellen Schritte der türkischen Notenbank zur Stabilisierung der Lage in der Türkei würden sie positiv werten und folglich den enormen Renditevorsprung zur starken Übergewichtung türkischer Staatsanleihen nutzen. (20.09.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.