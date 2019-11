Die Experten von Amundi sehen folgende Hauptthemen für Investoren:



- Erstens würden Income und Chancen aus der Umschichtung in vernachlässigte Bereiche die Aktien-Story 2020 sein. Während sich die Erwartungen an die Wahrscheinlichkeit anpassen würden, dass eines der alternativen Szenarien (Aufwärts- oder Abwärtsszenarien) zum Mainstream werde, sollten das Fehlen starker Richtungstrends an den Märkten und das schwache Gewinnwachstum die Anleger dazu bringen, nach stabilen Bereichen im Aktien Income-/Dividendenbereich zu suchen. Sobald sich der Ausblick stabilisiere und die Renditen die Talsohle erreicht hätten (PMI - Einkaufsmanagerindex: Erholung im ersten Halbjahr erwartet, später einige Fiskalexpansionsschritte), könnte es zu einer Umschichtung in Bereiche mit attraktiver Bewertungen kommen. Zyklische Aktien (Qualität in Europa und Value in den USA) und Small Caps böten Chancen, die über das gesamte Jahr hinweg genützt werden könnten.



- Zweitens werde die Suche nach Renditeoptimierung, mit genauerer Prüfung und flexiblen Strategien, die Anleihenmärkte bestimmen. Die Jagd nach Rendite bleibe ein zentrales Thema in Zeiten extrem niedriger Zinsen (nicht notwendigerweise negativ) und der Wiederherstellung irgendeiner Form der quantitativen Lockerung durch die Zentralbanken (Quantitative Easing) oder sogar darüber hinaus. Enge Bereiche und das Liquiditätsrisiko bestünden jedoch weiterhin und würden einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten bei Anleihen erfordern (sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Gebieten). High Yield (HY) bleibe angesichts des günstigen Ausblicks bei Ausfallrisiken attraktiv. Allerdings sei es wichtig, einen angemessenen Zeitrahmen im Auge zu haben, gerade jetzt, wo eine mögliche Diskrepanz zwischen knapper Marktliquidität und täglicher Fonds-Liquidität auffallend sei.



Aus Unternehmenssicht werde eine verstärkte Prüfung auf Sektor- und Einzeltitelebene ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein, um Geschäftsmodelle zu vermeiden, die nicht nachhaltig seien und nur durch den Appetit der Anleger auf Rendite am Leben erhalten würden. In einem Umfeld der geld- und fiskalpolitischen Akkommodierung seien Schwellenländer-Anleihen attraktiv, vorzugsweise in harter Währung, aber auch mit Chancen in lokalen Währungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben würden.



Bei den Fixed Income Kernkomponenten sei ein flexibler und diversifizierter Ansatz geeignet, da die Volatilität aufgrund unterschiedlicher Nachrichtenströme zurückkehren könne, bevor sich die Anlegererwartungen an unterschiedliche Szenarien anpassen würden. US-amerikanische Anleihen von hoher Qualität würden hier eine Erwähnung wegen ihrer Liquidität und Renditeprämie verdienen.



- Drittens würden neue Themen in den Emerging Markets vor dem Hintergrund einer stärker fragmentierten Welt und einem Rückgang des Welthandels auftauchen. Investoren würden über das traditionelle "globale" Emerging Markets-Konzept hinausgehen und tiefer in attraktive Chancen und Themen eintauchen müssen. Unter den letzteren würden die Experten die Länder bevorzugen, die eine starke Binnennachfrage hätten und weniger externen Schwachstellen ausgesetzt seien. Alternativ würden Themen wie die Seidenstraße, die die potenzielle neue Rolle Chinas in der geopolitischen Landschaft einfangen würden, aus Sicht der Experten eine verstärkte Aufmerksamkeit der Anleger verdienen.



Abschließend halten die Experten von Amundi fest, dass Anleger damit beginnen sollten, volatilitätssichere Portfolios aufzubauen. Die Volatilität sei durch die Verbreitung einiger Anlagestrategien (Verkauf der Volatilität zur Erzielung der Prämie) eingeschränkt worden. Wenn sich die Markterwartungen jedoch anpassen würden, seien Volatilitätsspitzen wahrscheinlich. Wir sind in eine Phase eingetreten, in der es nicht auf die durchschnittliche Volatilität ankommt, sondern auf die Tatsache, dass die Märkte von ruhigen Phasen zu Phasen hoher Volatilität wechseln werden, so die Experten von Amundi. Um ihre Portfolios vor Volatilität zu schützen, sollten Anleger liquide alternative Strategien in Betracht ziehen, die eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen aufweisen würden, sowie Volatilitätsstrategien. (29.11.2019/ac/a/m)







