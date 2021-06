Obwohl jede Anlageklasse früher oder später Korrekturen durchlebe, hätten die Ereignisse im Zuge des Ausverkaufs bei Kryptowährungen Wasser auf die Mühlen derer gegossen, die das Potenzial digitaler Assets bezweifeln würden. Trotz der Kritik gebe es Argumente, die für eine Erwägung digitaler Assets sprächen. Der erste Grund bestehe in der Portfoliodiversifizierung und der potenziellen Optimierung des risikoadjustierten Profils. Die Anlageklasse zeige eine Korrelation von fast null gegenüber den meisten anderen Anlageklassen - von traditionellen Anlagen, wie Aktien und Anleihen, bis hin zu alternativen Anlageklassen, wie Infrastruktur, Rohstoffen oder Hedgefonds-Strategien. Aus dieser Perspektive könnten die Investoren abwägen, ob digitale Assets im Zusammenhang mit ihrem Portfolio sinnvoll wären.



Der zweite mögliche Vorteil sei das Aufwärtspotenzial. Die Blockchain scheine als neue technologische Entwicklung allgemein über gewisse Wachstumschancen zu verfügen, ob durch eine Anlage in digitale Münzen, Tokens, börsennotierte Blockchain-Unternehmen oder Venture-Capital-Investments. In einem Umfeld niedriger Zinsen seien die Investoren auf der Suche nach Renditen und diese Anlageklasse biete dazu eine neue Möglichkeit.



Digitale Assets seien eine Chance zur Partizipation in der nächsten Internetrevolution. Zahlreiche Dienstleistungen, die auf dezentralisierte, Blockchain-basierte Versionen umgestellt würden, würden ein exponenzielles Wachstum verzeichnen - allen voran das Ökosystem der Decentralised Finance (DeFi). Die Finanzierungslage sei gut, da dieser Bereich selbst vonseiten der größten Akteure aus dem klassischen Finanzwesen hohe Kapitalzuflüsse verzeichne. Dies habe in den letzten Jahren deutlich zur Entwicklung des Ökosystems beigetragen und diese Entwicklung werde sich aller Voraussicht nach weiter beschleunigen.



Eine zunehmende Akzeptanz durch institutionelle Investoren habe seit Mitte 2020 ebenfalls zu einer deutlichen Beschleunigung beigetragen. Versiertere Investoren würden ein Engagement in der Anlageklasse eingehen, wodurch sich die Nachfrage nach digitalen Assets verstärke. Dies wiederum stütze für die Zukunft ein optimistisches Szenario. Die Entwicklung neuer Produkte, wie Exchange Traded Products (ETPs), vereinfache den Investoren das Eingehen eines sicheren Engagements. Europäische und kanadische ETPs seien erfolgreich und würden auf die Nachfrage schließen lassen, die Exchange Traded Funds in den USA generieren könnten, wenn sie zugelassen würden.



Aus einem gut finanzierten Ökosystem entwickle sich rund um digitale Assets eine stabile Infrastruktur auf institutionellem Niveau. Dies führe zu einer allmählich zunehmenden Akzeptanz durch die Regulatoren und die konventionelle Investmentwelt, die an der Integration digitaler Assets arbeiten würden. Dies könnte ein Argument für weiteres Wachstum und eine stärkere Akzeptanz in der Zukunft darstellen. (23.06.2021/ac/a/m)







Die Wahrnehmung digitaler Assets in der Vermögens- und Investment-Management-Branche sowie in regulatorischen Kreisen wandle sich. Bedenken würden aber bestehen bleiben - insbesondere in Bezug auf die Volatilität der Anlageklasse. Doch sei der Ausverkauf im Mai ein Omen oder nur ein kurzzeitiges Taumeln für die aufkommende Anlageklasse gewesen?Da es sich um eine neue Anlageklasse handle, könnten alle Entwicklungen, die sich auf die Akzeptanz auswirken würden, den Preis stark beeinflussen. Diese Ereignisse würden als Erinnerung dienen, dass jede Anlage auf risikoadjustierte Weise zu tätigen sei.