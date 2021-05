Eine regenerative Landwirtschaft berge das Potenzial enormer Vorteile für die Umwelt, darunter eine Senkung des Stickstoffeintrag um fast 40%, was für den Schutz der Artenvielfalt wichtig sei.



Angesichts der Dimension dieses Wandels würden die Experten eine Reihe attraktiver Anlagemöglichkeiten sehen. Im ersten Quartal 2021 hätten sie eine neue Position in AGCO (ISIN US0010841023/ WKN 888282) eingerichtet, einem der führenden Landmaschinenanbieter mit starker Fokussierung auf die Beschleunigung des Wachstums seines stark differenzierten Angebots an intelligenten Lösungen. Das Unternehmen stelle Innovationen in den Vordergrund, nicht nur in Bezug auf eine verbesserte Anwendung von Chemikalien, Prognosetools und integriertes Management von Agrarbetrieben, sondern auch speziell in Bezug auf Setzlings- und Pflanzverfahren, die ein integraler Bestandteil effektiver regenerativer Anbaumethoden seien.



In seiner jüngsten Bilanzkonferenz habe AGCO die erzielten Wachstumsraten von 200% im Jahr 2020 für seine intelligenten Pflanzmaschinen-Vollsysteme, 40% für auf andere Maschinen montierte Pflanzsysteme und 35% für intelligente Sprühmaschinen hervorgehoben, verbunden mit der Beobachtung, dass die Marktdurchdringung weiterhin gering sei, was die Aussicht auf weiteres Wachstum erhöhe.



Die Position in AGCO ergänze mehrere andere Positionen in diesem Bereich, wie z. B. Kubota, ein japanisches Pendant zu AGCO, oder Trimble, ein Technologieunternehmen, das u.a. Smart-Farming-Systeme wie Hard- und Software zur Installation auf Landmaschinen entwickle, um präzisere und vorausschauende landwirtschaftliche Verfahren zu ermöglichen.



Die Landwirtschaft sei mehr als die meisten anderen Wirtschaftsbereiche vom Naturkapital abhängig - den natürlichen Ressourcen der Erde. Deshalb sei die Entwicklung und Umsetzung von Techniken für intelligente Landwirtschaft für den Fortschritt der CLIC™-Wirtschaft unverzichtbar - und stelle auch ein wichtiges Element der Natural Capital-Strategie dar. (20.05.2021/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Ein Jahrzehnt niedriger Preise für Agrargüter hat viele Landwirte gezwungen zu versuchen, die Lebensdauer alter Technik zu verlängern, selbst wenn ein Austausch oder eine Aufrüstung fällig gewesen wäre, so Alina Donets, Portfoliomanagerin bei Lombard Odier Investment Managers.Wo Innovationen stattgefunden hätten, seien sie häufig von einer besseren Umweltbilanz in Bezug auf die natürlichen Ressourcen entkoppelt gewesen. Dies reiche von schlecht kontrolliertem Chemikalieneintrag, durch den die Artenvielfalt Schaden nehme, über Bewässerungssysteme, die so viel Wasser entnehmen würden, dass sie zur Erschöpfung der Quellen führen könnten, bis zu extensiven Bewirtschaftungsmethoden, die die Funktion des Bodens als Kohlenstoffspeicher beeinträchtigen würden.Die Pandemie habe jedoch zu erheblichen Verwerfungen im Welthandel und den Lieferketten geführt, was in Kombination mit den Wetterverhältnissen zu einer Erschöpfung der Rohstoffvorräte und in der Folge zu einem Anstieg der Preise für Agrargüter geführt habe.