Die denkbaren Geschäftsformen

Praktische Vorteile für Gründer

In den sehr gründerfreundlichen Freizonen bietet Dubai Unternehmen die Möglichkeit, sich günstig anzusiedeln. Jene speziellen Orte zeichnen sich zum Beispiel durch enorm kostengünstige Büroflächen aus. Darüber hinaus stehen zahlreiche Dienstleistungen, Wohnanlagen, Geschäfte und Hotels zur Verfügung. Um den Einstieg vor Ort noch leichter zu machen, gibt es die sogenannten Mentoring-Programme, die Unterstützung offerieren. So können die Geschäfte innerhalb kurzer Zeit aufgenommen werden.



Förderungen für Startups



Eine Firma zu gründen, das kann schon im Inland zu einer großen Herausforderung werden. Damit Interessenten auch im Ausland dazu in der Lage sind, die entsprechenden Hürden zu nehmen, gibt es staatliche Förderangebote. Der Staat finanziert zum Beispiel zahlreiche Angebote zur Vernetzung, bei denen Know-how rund um die Gründung ausgetauscht wird.



Zusätzlich gibt es einen Zusammenschluss zwischen den bedeutenden Unternehmern des Landes und Vertretern der Regierung. Diese sogenannte Future Accelerators Programm zeichnet sich dadurch aus, dass junge Unternehmen die örtliche Infrastruktur als Testfläche für ihre Produkte nutzen können. So sollen künftig flexible Lösungen für weltweite Herausforderungen und Probleme gefunden werden.



Steuerliche Vorteile



Wer nach Dubai auswandern möchte, wird nicht selten die steuerlichen Vorteile im Blick haben. So gilt dort schon seit dem Jahr 2018 die einheitliche Mehrwertsteuer in Höhe von nur fünf Prozent. Einige Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheit oder Lebensmittel, sind sogar ganz von der Steuer befreit. Für Gewinne eines Unternehmens oder die persönlichen Einkünfte fallen sogar gar keine direkten Steuern an. Auch die niedrigen Zollgebühren in Höhe von nur 4 Prozent tragen stark zu diesem Eindruck bei.



Aktuelle Kritikpunkte

So reizend diese Vorzüge sind, die Bewertung der Lage darf nicht einseitig werden. Zum einen bedeutet das Auswandern nach Dubai, dass die Vorteile des Freihandels innerhalb der EU nicht mehr genutzt werden können. Und trotz einer optimierten Infrastruktur rund um die Gründung fallen doch ein paar Wartezeiten an. Bis zu sechs Monate kann es dauern, bis zum Beispiel das entsprechende Visum beantragt werden kann. Diese Aspekte sollten Unternehmer bei der Firmengründung in Dubai stets im Auge behalten. (23.04.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Immer mehr Unternehmer ziehen in diesen Tagen das Auswandern nach Dubai für sich in Betracht. Der Staat steht mehr denn je für steuerliche Vorteile und so manch lukratives Geschäft. Unklarheit herrscht oft hinsichtlich der Frage, wie sich dies konkret auf die Geschäftsbedingungen vor Ort auswirkt. Die wichtigsten Aspekte nehmen wir in diesem Artikel und en Blick.Bei der Gründung in Dubai bietet sich per se die Möglichkeit, zwischen drei unterschiedlichen Geschäftsformen zu unterscheiden. Eine beliebte Option ist die Offshore-Firma, die von Seiten zahlreicher Agenturen angeboten wird. Wer ohnehin vorhat, keine geschäftlichen Beziehungen innerhalb Dubais aufzubauen, der kann sich mit gutem Gewissen für eine sogenannte Freezone-Firma entscheiden, wie sie eigens zu diesem Zweck angeboten wird.Darüber hinaus ist die Gründung einer Mainland LLC möglich. Diese Unternehmensform kann in etwa mit einer GmbH in Deutschland verglichen werden. Als Gesellschafter kommen in diesem Fall einerseits Privatpersonen, andererseits aber auch ausländische Firmen in Betracht. Wie die Firmengründung in Dubai genau abläuft, wird hier auf dieser Seite sehr anschaulich beschrieben.Letztlich gibt es unterschiedliche Vorzüge, die sich im geschäftlichen Alltag von Gründern in Dubai niederschlagen können. Wer nach Dubai auswandern will, für den sind nicht zuletzt die folgenden Aspekte oft ausschlaggebend.