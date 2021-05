- Seit 2015 sei der Ausstoß von Treibhausgasen (THG) stetig angestiegen. Wenn Regierungen ihre national definierten Beitragsziele (NDC) erreichen wollten, werde von ihnen erwartet, dass sie beispielsweise Maßnahmen ergreifen würden, um Anreize für Unternehmen zu schaffen, die THG-Emissionen zu reduzieren. Dies könne die Auferlegung von Beschränkungen für die Verbrennung fossiler Brennstoffe, Kohlenstoffsteuern oder Kohlenstoffhandelssysteme beinhalten.



- Die Nutznießer dieser Veränderungen seien Unternehmen, die zu einer oder mehreren von drei Gruppen gehören würden: erstens diejenigen, die Produkte entwickeln würden, die bei der Reduzierung von Emissionen helfen würden, zweitens diejenigen, die neue Technologien oder Prozesse einführen würden, um ihren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren, und drittens diejenigen, die in Sektoren mit sehr geringen Kohlenstoffemissionen tätig seien.



Eine emissionsfreie Zukunft umfasse mehr als nur erneuerbare Energien:



- Insgesamt sehe man eine echte Dynamik hinter dem globalen Vorstoß, die Kohlenstoffemissionen zu bekämpfen, da gerade in diesen Tagen viele Nationen (siehe Deutschland!) Ziele festlegen würden, um ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren oder "Netto-Null" zu erreichen - wenn alle vom Menschen verursachten THG-Emissionen durch THG-Reduktionsmaßnahmen ausgeglichen würden.



- Das investierbare Universum für den Klimawandel stelle ein viel breiteres Spektrum von Aktivitäten in einer Vielzahl von Sektoren dar. Dazu könnten Unternehmen gehören, die ein Produkt in den Bereichen nachhaltiger Transport, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Abfallmanagement oder auch Energieeffizienz anbieten würden. Es könne auch Unternehmen umfassen, die an Fertigwaren wie Kleidung auf Pflanzenbasis oder nachhaltigen Verpackungen beteiligt seien.



- Der Schritt zur Senkung der THG-Emissionen sollte die Notwendigkeit eines gerechten Übergangs berücksichtigen. Es müssten und werden neue Arbeitsplätze geschaffen, um diejenigen zu ersetzen, die im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung verschwinden würden. (07.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Maarten Bloemen untersucht mit seinem Team in der Templeton Global Equity Group die verschiedenen Ebenen des investierbaren Klimawandel-Universums und überlegt, wie Unternehmen dazu beitragen können, den Kohlenstoffausstoß auf globaler Ebene zu reduzieren, so die Experten von Franklin Templeton.Von Digitalen Fabriken bis hin zu pflanzenbasierter Kleidung - Investitionen in die Bekämpfung des Klimawandels seien viel mehr als nur Investitionen in erneuerbare Energien.Globale Klimapläne kämen wieder ganz oben auf die Agenda: