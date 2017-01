Die geldpolitische Lockerung für das Ankurbeln der Wirtschaft dürfte dieses Jahr weiter reduziert werden. Allerdings dürften aggressivere Staatsausgaben und spezielle Anleiheemissionen ebenso wie PPP-Projekte weiter durchgeführt werden, um insbesondere im ersten Halbjahr neues Kapital in die Wirtschaft zu schleusen. Man könne beobachten, dass nach wie vor viele Branchen von den anlaufenden Infrastrukturprojekten profitieren würden, da diese die Nachfrage im Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffsektor sowie in der Bauindustrie ankurbeln würden. Nichtsdestotrotz sei den Experten bewusst, dass die Bemühungen von Präsident Jinping für eine bessere Umsetzung von Reformen und zur Einführung neuer Initiativen von geopolitischen Spannungen belastet werden könnten. Die Experten würden all diese Themen genau verfolgen und das Auftreten von Volatilität dafür nutzen, Aktien mit positiven Wachstumsaussichten auf einem attraktiven Preisniveau zu selektieren. Schließlich könne Unsicherheit auch Chancen hervorbringen.



In den letzten Jahren habe der Fokus auf Unternehmen gelegen, die von dem Strukturwandel der chinesischen Wirtschaft und dem wachsenden Dienstleistungssektor aller Wahrscheinlichkeit nach profitieren dürften. Dieses Jahr würden die Experten allerdings ein stärkeres Gleichgewicht zwischen solchen Unternehmen und den traditionelleren, zyklischen Industrie- und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffunternehmen herstellen, die die chinesische Wirtschaft in den vergangenen Jahren dominiert hätten.



In diesem Zusammenhang hätten die Experten bereits die angebotsseitigen Reformen erwähnt, die zur Bewältigung von Problemen wie der Überkapazität eingeführt worden seien. Zusammen mit aggressiveren staatlichen Ausgaben und Inventaraufstockungen würden diese Bemühungen positive Impulse erzeugen, unter anderem für die Kohle-, Stahl- und Zementindustrie. Die Aufstockung der Lagerbestände als Reaktion auf neue Infrastrukturprojekte finde in allen Bereichen, angefangen von Baustoffen bis Schwerlastmaschinen, statt. Die Experten würden die Entwicklungen genau beobachten, um zu sehen, ob diese Dynamik auch in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt werden könne, wenn die Unternehmen von einer höheren Basis aus agieren würden und der externe Druck auf den chinesischen Markt seinen Tribut fordere. Insofern die angebotsseitigen Reformen längerfristig erfolgreich seien, bestehe durchaus die Chance, dass die langfristigen Wachstumsaussichten für diese Unternehmen deutlich Auftrieb erhalten würden. Das sei der Grund dafür, weshalb die Experten den zyklischen Industrie- und Betriebsstoffsektoren nach längerer Zeit nun positiver gegenüberstünden.



Darüber hinaus seien die Experten nach wie vor Fürsprecher der Unternehmen, die von dem steigenden Konsum sowie der Technologieverbesserung und dem Trend der Industrieautomation in China profitieren würden. Die Entwicklung des zunehmenden Binnenkonsums sei derzeit noch in vollem Gange und nach wie vor ein positiver Faktor für Unternehmen, die sich auf das Inland konzentrieren würden. Auch die Inflation dürfte sich dieses Jahr erholen, was ein Segen für jene Firmen sei, die über die Preissetzungsmacht verfügen würden, um davon zu profitieren. Einige Unternehmen des "neuen Chinas", die ein enormes und nachhaltiges Wachstumsniveau erfordern würden, dürften hingegen Schwierigkeiten haben, ihre gegenwärtigen Bewertungen in einem volatilen Markt zu rechtfertigen. Dennoch werde ein Ausverkauf am Markt dieses Jahr Chancen mit Blick auf Qualitätsunternehmen eröffnen, auch wenn diese derzeit noch teuer seien.



Es bleibe nur abzuwarten, welche Haltung Trump mit Blick auf den Handel einnehme und ob die angebotsseitigen Reformen von Jinping das Wachstum tatsächlich stabilisieren und die Binnenwirtschaft ankurbeln würden. Im Laufe der Zeit werde es unweigerlich zu einer erhöhten Volatilität kommen. Ungeachtet dessen hätten die Experten anhand ihres ausgewogenen Titelselektionsprozesses nach dem Bottom-up-Ansatz Chancen im Inland aufspüren können, und zwar sowohl in Chinas New Economy als auch den traditionellen, zyklischen Sektoren, die derzeit einen Wandel bei den Ertragserwartungen durchlaufen würden. Ein solches Gleichgewicht sei ihrer Auffassung nach in unsicheren Zeiten wichtig. Da das Bewertungsniveau aktuell angemessen sei, dürften die von ihnen gehaltenen Unternehmen über das Potenzial verfügen, mittel- bis langfristig kräftige Erträge zu erwirtschaften. (31.01.2017/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Menschen, die im Jahr des Hahns geboren wurden, sind für die Leichtigkeit bekannt, mit der sie Kontakt zu anderen aufnehmen und Anleger in chinesischen Aktien werden in den kommenden Monaten für eine Kontaktaufnahme ihren Blick auf die neue US-Regierung richten, um Anhaltspunkte für die zukünftige Richtung zu bekommen, so Laura Luo, Head of Hong Kong China Equities bei Barings Hong Kong.Die derzeitige Haltung von Präsident Donald Trump lege mögliche Handelsdifferenzen mit China nahe. Fakt sei jedoch, dass es darüber bisher keine Gewissheit gebe und die Experten würden im Hinblick auf seine Präsidentschaft vorerst eine abwartende Haltung einnehmen. Ihre übergeordnete Einschätzung ändere sich dadurch nicht - sie würden ihre optimistische Einschätzung für den chinesischen Aktienmarkt beibehalten. Allerdings würden sie sich von Exportunternehmen distanzieren, bis sie Klarheit von der neuen US-Regierung erhalten würden.Die Unsicherheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten habe am chinesischen Aktienmarkt für Unruhe gesorgt und das Jahr 2016 sei demzufolge etwas holprig zu Ende gegangen. Der MSCI China Index sei im vierten Quartal um 8% gefallen und habe in den ersten Wochen des Jahres 2017 auf der Stelle getreten. Umsichtigen Stockpickern sei bewusst, dass ein Großteil dieser Entwicklung auf die Marktstimmung sowie auf die Einsicht zurückzuführen sei, dass jegliche Prognosen für 2017 aufgrund der geopolitischen Schocks des Jahres 2016 kaum mehr als Rätselraten seien. Was sie jedoch wissen würden sei, dass Währungsbewegungen, Handelsbeziehungen und geopolitische Spannungen allesamt Bereiche seien, die im Jahr des Hahns von Unsicherheit geprägt seien.