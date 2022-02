Wie sich Rezession, Inflation und Nullzinspolitik auf Sparer auswirken

Das Jahr 2022 bietet demnach keine guten Aussichten für Sparer. Daher gilt es, sich nach sicheren Anlageformen umzuschauen, die ausreichend Schutz vor Wertsenkungen bieten und den Anlegern darüber hinaus noch zur Wertsteigerung ihres Eigenkapitals verhelfen. Der Schlüssel liegt hierbei in diversifizierten, risikoarmen Anlageformen.



Diversifizierte, risikoarme Anlagen als Schlüssel zur Geldvermehrung

Wer in Zeiten der Inflation das Geld auf dem Sparbuch lässt, macht Minus. Der Negativzins wirkt zudem als Brandbeschleuniger. Investition in gewinnbringende Anlagen schützen nicht nur das Eigenkapital, sondern können das Geld sogar noch vermehren.



Laut Expertenmeinungen ist es sinnvoll, in Krisenzeiten nicht ein zu hohes Risiko einzugehen und stattdessen auf Anlageklassen zu setzen, die vornehmlich als sicher gelten. Somit wird gewährleistet, dass das Geld auch zu Krisenzeiten im Sinne der Anleger arbeitet.



Maxim Manturov, Abteilungsleiter Anlageforschung bei Freedom Finance Europe, sagt hierzu Folgendes: "Inflation ist ein ganz natürliches Phänomen, das in jeder Marktwirtschaft vorkommt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen Inflation abzusichern. Ein disziplinierter Anleger kann die Inflation einplanen, indem er in Anlageklassen investiert, die selbst in einem inflationären Klima die Marktentwicklung übertreffen. Ein diversifiziertes Portfolio mit inflationssicheren Anlageklassen kann auch während der Inflation weiter wachsen. Im Allgemeinen umfassen gängige inflationssichere Anlagen Gold, Rohstoffe, Immobilien und teilweise sogar Bitcoins und andere Kryptowährungen."



(Abbildung: Springer Professional)



Anlagerisiken sollten dennoch nicht außer Acht gelassen werden

Trotz der relativ hohen Sicherheit eines diversifizierten Anlageportfolios sollten Kleinanleger dennoch nicht außer Acht lassen, dass es sich hierbei immer noch um Investitionen handelt. Per Definition kann eine Investition auch zum Verlust oder zur Minderung des eingesetzten Kapitals führen.



Um dieses Risiko bestmöglich zu umgehen, gilt es daher, sich in Zeiten der Inflation und Rezession vornehmlich auf diversifizierte und risikoarme Anlagen zu konzentrieren. Neben den bereits erwähnten Anlagen wie Gold und weiteren Rohstoffen sollten auch Anleihen-ETFs und Index-Fonds einen Teil des Portfolios ausmachen.



Wichtig ist hierbei, risikoreiche Anlagen wie beispielsweise Aktien oder CFDs zu meiden bzw. den prozentualen Anteil im Portfolio zu verringern.



Fazit: Rezession und Inflation als Chance nutzen

Die Marktsituation ist eindeutig: Eine geringe Wirtschaftsleistung gepaart mit Währungsverfall und Niedrigzinsen sorgen bereits heute dafür, dass sich der angesparte Wohlstand auf dem Sparkonto verringert. Während Schuldner von der derzeitigen Inflation profitieren können, haben Sparer das Nachsehen.



Inflationssichere Anlagen können in Krisenzeiten sicherstellen, dass sich das Eigenkapital trotz Inflation, Rezession und Negativzinsen vermehrt. Die Rezession sowie die Inflation kann daher als Chance genutzt werden, wenn Anleger die richtigen Entscheidungen treffen.



Wer bereits ein Handelsportfolio besitzt, sollte vermehrt in langfristige Anlagen investieren und risikobehaftete Anlagen wie Einzelaktien minimieren. Vor allem aber Neuanleger, die bis dato noch keine Investitionen in Wertanlagen gemacht haben, sollten jetzt tätig werden und vom Sparbuch in die Märkte wechseln. Denn momentan verringert sich das angesparte Vermögen auf der Bank Tag für Tag.



Wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, kann das angesparte Vermögen nicht nur erhalten, sondern auch zukunftssicher vermehren. Werden diese Ratschläge befolgt, ist man bestens für Krisenzeiten gerüstet und kann auch im Jahre 2022 das Geld für sich arbeiten lassen. (25.02.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2020 kommen gleich zwei Faktoren auf die Verbraucher in Deutschland zu, die sich negativ auf den Geldbeutel auswirken: wirtschaftliche Rezession gepaart mit einer Inflationsrate in Rekordhöhe.Während im Jahr 2019 das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf noch bei rund 43.300 US-Dollar bzw. 38.200 Euro lag und alle Anzeichen auf weiterem Wachstum standen, ist die Zahl im Jahr 2020 pandemiebedingt knapp auf das Niveau von 2015 gekracht.Die anhaltende Rezession ist aber nur eine Seite der Medaille. Eine Inflationsrate von 5,2% , steigende Energiepreisen über 22% und Lebensmittelpreise von 4,5% tun ihr Übriges, um das gesparte Geld im Eiltempo zu verringern.Die Frage stellt sich, wie Verbraucher ihren Wohlstand effektiv schützen und in Zeiten des Negativzinses sogar noch vermehren können. Gibt es neben ausgewählten Anleihen-ETFs noch weitere Anlagen, die sich gerade jetzt lohnen?Diese und weitere Fragen werden in den folgenden Absätzen beantwortet.Während das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eine verlässliche Aussage über die derzeitige Wirtschaftsleistung der Bevölkerung eines Landes macht, zeigt die Inflation den Wertverfall der Landeswährung an. Für den Verbraucher bedeutet dies weniger Wirtschaftsleistung gepaart mit steigenden Preisen.Und die derzeitige Inflationsrate hat es in sich. Im Jahre 2020 sind die Preise im Schnitt um 4,5% gestiegen. Einige Sektoren, wie beispielsweise Energie, sind besonders betroffen. Jedoch sind nicht nur Konsumenten, sondern besonders Sparer von der derzeitigen Wirtschaftslage betroffen.Das angesparte Geld hat im Jahre 2020 bereits 4,5% des Eigenwertes verloren. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Inflation noch lange nicht vorbei ist. Inflation ist jedoch bei weitem nicht der einzige Grund, warum sich das angesparte Geld verringert.Hinzu kommt, dass die Banken Sparkonten durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Negativzinsen belasten. Das bedeutet, dass Sparer zahlen müssen, je mehr Geld sie auf ihrem Konto haben.