Nicht nur das steigende Bewusstsein der Bevölkerung hinsichtlich nachhaltiger und umweltbewusster Lebensweisen, sondern auch die Globalisierung fördere die Entwicklung der Abfallindustrie. "Durch die Zunahme des internationalen Handels in den letzten Jahrzehnten hat sich die Armut in den Entwicklungsländern verringert, wodurch sich gleichzeitig der Lebensstandard und die Kaufkraft erhöht hat", wisse Ivanov. Außerdem seien damals die meisten Produkte noch in der Nähe des Verbrauchsortes hergestellt worden und das Recycling sei in der Nähe des Produktionsortes erfolgt. Heute werde eine große Anzahl an Massenkonsumgütern auf der ganzen Welt verteilt.



Während es in vielen Branchen aufgrund ihrer Schnelllebigkeit kaum möglich sei, Prognosen abzugeben, könne man sich auf die Zukunft der Abfallindustrie verlassen. "Viele Geschäftsmodelle sind durch den technologischen Wandel bedroht. Was vor wenigen Jahren noch interessant war, ist heute oftmals bereits Schnee von gestern", so Ivanov. Abfall werde allerdings auch in Zukunft noch entstehen. Bedeute für Investoren: Die Nachfrage sei vorhanden - bei der Abfallentsorgung handle es sich um ein Grundbedürfnis. "Der Vorteil eines Investments in den Abfallwirtschaftsmarkt ist die Beständigkeit. Denn als beispielsweise während der Coronakrise viele Unternehmen starke Verluste hinnehmen mussten, blieb der Bedarf nach Müllentsorgung bestehen", verdeutliche Ivanov.



Ein Unternehmen, das direkt mit den Entwicklungen des Recycling- und Abfallwirtschaftsmarktes verbunden sei, sei der aus Nordamerika stammende Anbieter von Umweltdienstleistungen Clean Harbors (ISIN US1844961078/ WKN 876514). "Clean Harbors könnte sich als einer der Hauptnutznießer des Wachstums dieser Branche erweisen, denn das Unternehmen ist in diesem Bereich eines der größten Unternehmen in Nordamerika ist", erläutere Ivanov. Da der Anbieter ein breites Spektrum an Dienstleistungen abdecke und mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeite, verfüge der Umwelt- und Entsorgungsdienstleister über sehr diversifizierte Einnahmequellen. Erst kürzlich habe Clean Harbors den Kauf von HydroChemPSC für eine Summe von 1,25 Milliarden Dollar bekannt gegeben, die Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Vertex Energy (ISIN US92534K1079/ WKN A0RM7P) für 140 Millionen Dollar solle demnächst folgen.



Auch die finanziellen Ergebnisse Clean Harbors könnten sich sehen lassen: Im zweiten Quartal 2021 hätten ihre Einnahmen bei 926,5 Millionen Dollar 30 Prozent mehr als im Vorjahr gelegen. Mehrere Investmentfirmen hätten ihre Schätzungen für die Clean Harbors-Aktie im August bereits angehoben. "Wer Interesse an der Aktie hat, sollte sie zu einem Preis von 105 US-Dollar kaufen und nicht mehr als 2 Prozent seines Portfolios investieren", rate Ivanov, der die Aktie bei einem Preis von 130 Dollar wieder verkaufen würde. (Ausgabe vom 28.09.2021) (29.09.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Glaubt man einem Bericht der Weltbank, so wird sich die Menge an Müll auf unserer Erde in den nächsten Jahren drastisch vervielfachen, so die Experten der Investmentplattform Freedom Finance.Bis 2050 rechne man mit einer rund 70-prozentigen Zunahme des weltweiten Abfallaufkommens. Während es heute noch etwa 2 Milliarden Tonnen Müll seien, sollten es in knapp 30 Jahren bereits rund 3,4 Milliarden Tonnen sein. Das wirke sich auch auf den globalen Markt für Abfallmanagement aus: Laut Analysen solle dieser - bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,1 Prozent - bis zum Jahr 2026 542,7 Milliarden US-Dollar erreichen.