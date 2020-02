Bildquelle: pixabay.com - PIX1861

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Börsengehandelte Produkte zum Vermögensaufbau sind vielseitig. Während ETFs inzwischen vielen bekannt sind, hält sich das Anlegerwissen im Bereich ETC und ETN bislang stark in Grenzen. Um bedarfsgerechte Entscheidungen für Investments zu treffen, braucht es Grundkenntnisse. Wesentliche Fakten für Einsteiger hier zusammengefasst.Bei Exchange Traded Funds, kurz ETF, handelt es sich um passiv gemanagte Investmentfonds. Sie werden an der Börse gehandelt und bilden Indizes nach wie MSCI World oder den DAX . Sie eignen sich für den langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien . Im Gegensatz zum aktiv gemangten Investmentfond, zeichnen ETFs einen Börsenindex passiv nach. Das Ziel besteht darin, den Referenzindex möglichst exakt abzubilden. Vorteilhaft an ETFs ist, dass sie wie Aktien jederzeit ge- oder verkauft werden können. Da das Kapital in zahlreiche Aktien investiert wird, mindert sich das Risiko für Anleger. Hinzu kommt, dass sich die Kosten stark in Grenzen halten und das Investment bei einer ETF-Anbieter-Insolvenzist. Auch das große Angebot an ETFs kommt Anlegern zugute. ETFs erlauben den preiswerten Handel kompletter Märkte zu einem fairen Preis.

Gut zu wissen: ETFs zählen zur Gruppe der Exchange Traded Products (ETPs), also börsengehandelten Produkten, wozu auch ETCs und ETNs gehören.

Entscheiden sich Anleger gegen Mischfonds und stattdessen für das eigenständige Mischen von Aktien- und Rentenfonds, ist es wichtig das Depot einmal jährlich zu kontrollieren und den Mix anhand der Börsenentwicklung umzuschichten. Eine Kombination aus Renten-ETF (auf europäische Staatsanleihen) und globalem Aktienindex (z. B. MSCI World) ist empfehlenswert. Finanztest hat als Marke der Stiftung Warentest die besten Fonds und ETFs getestet und informiert unter www.test.de über dessen Performance. Der allgemeine Rat an Anleger lautet: "Als Basis für ein gut gestreutes Depot eignen sich breit gestreute, welt¬weit anlegende Aktienfonds und Rentenfonds mit sicheren Staats- und Unter¬nehmens¬anleihen."



Exchange Traded Commodities (ETCs)



Während das direkte Investieren in Rohstoffe mit ETFs nicht möglich ist, erlauben dies die Exchange Traded Commodities, kurz ETC. Basiswerte wie Platin, Gold und Kupfer nehmen Einfluss auf den Preis der ETCs. Edelmetalle erfreuen sich diesbezüglich besonderer Beliebtheit. Der größte Unterschied zwischen ETFs und ETCs besteht darin, das Letztere kein Sondervermögen darstellen und deshalb bei einer Insolvenz der Anbieter nicht oder nur eingeschränkt abgesichert sind. Das finanzielle Risiko ist demnach höher.



Exchange Traded Notes (ETNs)



In den USA sind ETNs weitaus verbreiteter als in Deutschland. Gemeint sind mit dem Kürzel börsengehandelte Schuldverschreibungen, die an die Wertentwicklung von Indikatoren (z. B. Aktienindizes) gekoppelt sind. Das Schuldprodukt ähnelt der Anleihe. Abhängig von der ETN-Struktur gestalten sich die Schuldenvertragsbedingungen. Wer in ETNs investiert, kauft Vermögenswerte oder Indizes. ETNs gelten als besonders günstig und vergleichsweise sicher. Wie ETCs bieten ETNs keinen beziehungsweise lediglich einen bedingten Schutz vor Insolvenzen.



Handelsseitig und rechtlich stimmen ETCs mit ETNs überein. Bilden Wertpapiere die Preisentwicklung von Rohstoffen ab, hat sich die Bezeichnung ETCs etabliert.



Wichtige Besonderheiten von ETFs, ETCs und ETNs im Überblick:







(26.02.2020/ac/a/m)









Ein entscheidender Faktor, der über die favorisierte Anlegeoption entscheidet, sind die Kosten. Dahingehend werden ETFs gern mit Aktien- und Mischfonds verglichen. Im Gegensatz zu aktivem Fondsmanagement, das Kosten zwischen einem und 2,5 Prozent verursacht, liegen die jährlichen Verwaltungsgebühren bei ETFs nicht selten unter 0,2 Prozent. Bei Mischfonds wird vielerorts ein Ausgabeaufschlag von fünf Prozent verlangt. Von den Kosten abgesehen, sind Mischfonds stark gefragt, weil sie Anlegern ein Höchstmaß an Komfort versprechen. Unter dem Begriff Mischfonds sind Investmentfonds bekannt, die mehrere Anlageklassen abdecken und Renditechancen von riskanten Anlagen (z.B. Aktien) mit weniger riskanten Alternativen (z. B. Anleihen) kombinieren. Je nach Ausrichtung bewegt sich das Mischungsverhältnis aus den verschiedenen Anlageklassen in einem festgelegten Rahmen.Mischfonds können beispielsweise Rohstoffe, Aktien, Rentenpapiere und Immobilien umfassen, was Fondsmanagern einen großen Anlagespielraum verleiht. "Ist die Entwicklung der Aktien an der Börse positiv, kann der Fonds so verstärkt in Aktientitel investieren, also seine Aktienquote erhöhen, während er seinen Schwerpunkt zum Beispiel bei hohen Kapitalmarktzinsen stattdessen mehr auf Rentenpapiere legt", erläutert ein Finanzredakteur zum offenen Mischfond als Geldanlage unter www.ftd.de , einem Verbraucherportal zu Finanz- und Wirtschaftsthemen. Im Beitrag zum Vermögensaufbau mit offenen Mischfonds wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass, also die regelmäßige Kontrolle und Anpassung der Gewichtung von Anlageklassen keine Selbstverständlichkeit ist. Ob Mischfonds die bessere Wahl sind als selbst arrangierte Mischungen, hängt stark davon ab, ob die Qualität der Fonds kontinuierlich geprüft wird.