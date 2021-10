NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

336,30 USD +1,20% (19.10.2021, 22:00)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) unter die Lupe.Der Medizinrobotik-Spezialist habe bereits am Dienstag die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie habe Intuitive Surgical die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Darüber hinaus habe das US-Unternehmen mehrere Veränderungen auf Schlüsselpositionen bekanntgegeben.Intuitive Surgical habe mit den Q3-Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie trotz sportlicher Bewertung langfristig optimistisch gestimmt. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2021)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:289,10 Euro +1,12% (20.10.2021, 22:26)