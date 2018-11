Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,036 EUR +1,04% (07.11.2018, 11:32)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,048 EUR +2,67% (07.11.2018, 12:03)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (07.11.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Intesa habe im adversen Szenario des am Freitag veröffentlichten EBA-Bankenstresstests solider als die drei anderen italienischen Institute abgeschnitten. Dies gelte sowohl mit Blick auf die Höhe der finalen CET1-Quote (9,7%, d.h. über der ab 01.01.2019 geforderten SREP-Quote von 9,3%) als auch hinsichtlich deren Veränderung (minus 3,2%-Punkte).Die heute veröffentlichten Zahlen des dritten Quartals 2018 seien überwiegend leicht besser als vom Markt erwartet ausgefallen: Das Zinsergebnis sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 5% auf 1,8 Mrd. EUR, das Provisionsergebnis um 2% auf 1,9 Mrd. EUR, das Versicherungsergebnis um 19% auf 271 Mio. EUR und das Handelsergebnis um 16% auf 242 Mio. EUR geklettert. Die Verwaltungsaufwendungen seien zwar um 9% gestiegen, die Kreditrisikovorsorge sei aber um 20% auf 519 Mio. EUR gesunken. Per saldo habe das Nettoergebnis des Konzerns um 14% auf 833 Mio. EUR gesteigert werden können (Konsens: 792 Mio. EUR). Der Anteil der Problemkredite sei nach Rechnung des Analysten im dritten Quartal von 9,9% auf 9,7% zurückgegangen, wobei die Deckungsquote der faulen Kredite laut Intesa erneut leicht auf 53,6% angestiegen sei. Die harte Kernkapitalquote (CET1 gemäß finalen Basel-III-Regeln) sei im dritten Quartal von 13,6% auf 13,7% vorangekommen (Ziel für 2021 laut strategischem Plan: 13,1%).Die Bewertung der Intesa Sanpaolo-Aktie sei mit Blick auf Substanz und Gewinne im europäischen Vergleich weitgehend fair.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: