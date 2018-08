Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,41 EUR -6,41% (02.08.2018, 12:51)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (02.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Das Nettoergebnis habe in Q2 mit 0,93 (Vj.: 4,34) Mrd. Euro die Analysten-Prognose um rund 6% übertroffen. Im Vorjahr seien 3,5 Mrd. Euro als staatliche Zuwendung zur Rekapitalisierung der übernommenen Banco Popolare di Vicenza und Veneto Banco gebucht worden. Bereinigt um diesen Beitrag wachse das Nettoergebnis um 11% y/y. Jedoch werte der Analyst die Q2-Zahlen nur als solide. Ursächlich sei die relativ enttäuschende Entwicklung der wesentlichen Wachstumstreiber gewesen -Zinsüberschuss (3% y/y (-1% q/q)) und Provisionseinnahmen (+/-0% y/y (-1% q/q)).Trotzdem sei die Zielsetzung für das laufende Geschäftsjahr (Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses), die sich aus steigenden Gesamterträgen, einer guten Kostenkontrolle sowie einer rückläufigen Risikovorsorge ergeben solle, nicht gefährdet. Im Hinblick auf das Wachstumsziel des Geschäftsplans 2018 bis 2021 sollte die schwache Entwicklung von Zinsüberschuss und Provisionseinnahmen in Q2 jedoch eine Ausnahme bleiben.Bei angehobenen Ergebnisprognosen (EPS 2018e: 0,27 (alt: 0,26) Euro; EPS 2019e: 0,30 (alt: 0,29) Euro) und einem unveränderten Kursziel von 3,20 Euro bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Intesa-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Den Kursrückgang nach Zahlenbekanntgabe führe er auf das nur solide Q2 und Gewinnmitnahmen zurück. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:2,4095 EUR -4,33% (02.08.2018, 13:06)