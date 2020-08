Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



1,81 EUR +5,79% (04.08.2020, 17:03)



1,8156 EUR +6,29% (04.08.2020, 17:04)



IT0000072618



850605



IES



IITSF



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (04.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Banken würden sich mit Milliarden-Rückstellungen für einen drohenden Anstieg der Kreditausfälle als Folge der weltweiten Corona-Pandemie wappnen. Die Intesa Sanpaolo bilde da keine Ausnahme. Die Italiener hätten sich im zweiten Quartal aber dennoch ordentlich geschlagen.Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo habe ihre Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise um eine Milliardensumme aufgestockt. Im zweiten Quartal habe das Institut weitere rund 1,4 Milliarden Euro für gefährdete Kredite zurückgelegt, wie es bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Turin mitgeteilt habe. Im ersten Quartal habe die Bank bereits 403 Millionen Euro für gefährdete Kredite zur Seite gelegt.Ein Großteil der Belastung im zweiten Quartal beziehe sich der Mitteilung zufolge mit 880 Millionen Euro nicht auf konkret gefährdete Kredite, sondern auf mögliche Ausfälle in der Zukunft.Die Pandemie habe Italien schwer getroffen. Fast zwei Monate lang habe dort eine Ausgangssperre gegolten, viele Betriebe hätten still gestanden. Das habe die Bank auch bei ihren Einnahmen zu spüren bekommen: Während der Zinsüberschuss im Jahresvergleich fast stabil geblieben sei, sei der Gebühren- und Provisionsüberschuss deutlich zurückgegangen. Insgesamt seien die Erträge um elf Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gesunken.Für das laufende Jahr peile Bankchef Carlo Messina weiterhin einen Nettogewinn von mindestens rund drei Milliarden Euro an, wenn man die kürzlich beschlossene Übernahme der UBI Banca herausrechne. Im kommenden Jahr sollten es mindestens rund 3,5 Milliarden Euro sein.Am Markt kämen die Q2-Zahlen am Dienstag gut an: Die Papiere von Intesa Sanpaolo würden bis zu fünf Prozent zulegen, sie würden aber noch deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 2,62 Euro notieren.Die Intesa Sanpaolo-Aktie steht derzeit nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)Mit Material von dpa-AFX