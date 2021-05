Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

Kurzprofil Intesa SanPaolo IMI S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (07.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2021 sei besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür sei neben geringer als erwarteten Aufwendungen, der geringer als erwarteten Kreditrisikovorsorge sowie niedriger als erwartete Abschreibungen auf Vermögenswerte gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten aus Sicht des Analysten weiterhin auf einem sehr soliden Niveau gelegen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe Intesa Sanpaolo die Guidance aus dem Strategieplan 2018 bis 2021 teilweise erhöht sowie die Guidance für 2022 bestätigt. Im Quartal habe sich eine anhaltend leicht erhöhte Kreditrisikovorsorge aufgrund der Pandemie gezeigt, jedoch habe sich speziell die Aufwands-Ertragsquote deutlich verbessert. Aufgrund der nun deutlichen Beschleunigung der Impfprogramme in den für die Bank relevanten Märkten (besonders Italien) könne es zu einer deutlichen Stabilisierung der Wirtschaftslage führen, was wiederum positive Effekte auf die Ertragslage der Bank haben werde. Der Analyst passe seine Prognosen (EPS 2021e: 0,20 (alt: 0,18) Euro; DPS 2021e: 0,14 (alt: 0,13) Euro; EPS 2022e: 0,24 (alt: 0,23) Euro; DPS 2022e: unverändert 0,16 Euro) mehrheitlich an.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Intesa Sanpaolo-Aktie nun neu "kaufen" (alt: "halten"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 2,15 auf 2,60 Euro angehoben. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link