Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,2745 EUR -1,17% (23.03.2021, 12:03)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,2665 EUR -1,44% (23.03.2021, 11:35)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,273 EUR -1,11% (23.03.2021, 12:02)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (23.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter dien Lupe.Nach einer starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn würden die Aktien des europäischen Bankensektors konsolidieren. Steigende Infektionszahlen auf dem Kontinent würden in einigen Ländern Beschränkungen des öffentlichen Lebens verlängern. Der erhoffte Aufschwung für das Frühjahr dürfte sich somit verzögern. Abgesagt sei er damit allerdings nicht. Derweil würden einige Finanzinstitute mit Geschenken für ihre Aktionäre aufwarten. Ganz vorne dabei sei die Intesa Sanpaolo.Von 29 Analysten, die sich mit der Intesa Sanpaolo-Aktie befassen würden, würden 20 jetzt zugreifen. Zum Verkauf rate niemand. "Der Aktionär" sehe das Kursziel bei 3 Euro. Die Intesa Sanpaolo sei als größte Bank Italiens gut positioniert, um von einem Konjunkturaufschwung in Europa zu profitieren. Gleichzeitig dürften die Geschäfte im Asset Management und Investmentbanking in Q1 auf hohem Niveau weitergelaufen sein. Das wecke auch Hoffnungen auf eine höhere Dividende für 2021.Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden erwarten, dass im September die Beschränkungen für Dividendenzahlungen europäischer Banken komplett aufgehoben würden. Im Schnitt würden die Banken der Eurozone eine Ausschüttungsquote von 50% anpeilen. Intesa Sanpaolo habe mit 70% in der Peergroup den höchsten Wert ausgegeben. Aktuell belaufe sich die Dividendenrendite zwar erst auf 1,5%, da für 2020 nur 3,6 Cent ausgeschüttet werden sollten. Im kommenden Jahr würden aber 16 Cent erwartet, was auf dem aktuellen Niveau rund 7% Rendite entspreche.Die Intesa Sanpaolo habe an der Börse einen Lauf. Die aktuelle Korrektur sei gesund und könne zum Aufbau einer Position genutzt werden. Anleger sollten den Stopp bei 1,65 Euro platzieren und einen Aufschwung im Sommer in Italien setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: