Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,423 EUR +0,29% (17.09.2021, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,429 EUR +0,89% (17.09.2021, 10:34)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ OTC-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (17.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dieses Jahr würden europäische Bankaktien ein Comeback feiern. Niedrige Bewertungen und hohe Ausschüttungen würden Anleger anlocken, die in den vergangenen Jahren den Sektor komplett links hätten liegen lassen. Vor allem im Ausland würden deutsche Investoren fündig. "Der Aktionär" blicke dabei nach Italien.Das größte Finanzinstitut Italiens sei nicht wie oft angenommen die UniCredit , sondern die Intesa Sanpaolo aus Mailand. Die Belastungen der Finanz- und Eurokrise habe der Gigant mittlerweile abgeschüttelt, das Institut strotze vor Kraft. Vergangenes Jahr habe das Geldhaus als Konsolidierer aufgetrumpft und die UBI Banca geschluckt. Allerdings dürfte es nicht die letzte Übernahme gewesen sein, denn der Markt in Italien sei in Bewegung.Mit einem für das kommende Jahr prognostizieren KGV von knapp 10 sei die Aktie etwas teurer bewertet als die Peers mit im Schnitt 9. Allerdings sei die Intesa eine Gewinnmaschine und dürfte die für das kommende Jahr anvisierten fünf Milliarden Euro beim Gewinn auch übertreffen können. In diesem Jahr dürfte die Bank zudem fast den kompletten Gewinn an die Aktionäre ausschütten. Die Dividendenrendite erwarte der Konsens für 2021 bei attraktiven 8,3 Prozent nach aktuellen Kursen. Damit gehöre die Bank zu den besten Dividendenwerten und das nicht nur im Sektor.Alle andere können einsteigen, sofern der Ausbruch erfolgt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Intesa Sanpaolo-Aktie. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: