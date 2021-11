Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (04.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät bei der Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) zuzugreifen.Während sich deutsche Großbanken derzeit in der Sanierung befinden würden, würden ausgerechnet südeuropäische Institute zeigen, wie es gehe. Die "Aktionär"-Empfehlung Intesa Sanpaolo habe gestern mit Zahlen alle Erwartungen übertroffen. Gerade für die Aktionäre wecke das nun noch mehr Erwartungen.Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo werde nach einem überraschend guten Sommerquartal noch etwas zuversichtlicher fürs Gesamtjahr. Der Überschuss solle 2021 statt "mindestens" jetzt "mehr als vier Milliarden Euro" erreichen, habe das Institut am Mittwoch in Turin mitgeteilt. Allerdings habe die Bank die genannten vier Milliarden unerwartet schon in den ersten neun Monaten des Jahres verdient. Falls das vierte Quartal ähnlich gut laufe wie das dritte, müsste jedoch sogar die Marke von fünf Milliarden in Reichweite kommen.An der Börse sei es für die Intesa-Aktie nach den Neuigkeiten abwärts gegangen: Nach leichten Kursgewinnen am Morgen sei das Papier am Nachmittag um rund ein halbes Prozent ins Minus gefallen. Grund dürften Gewinnmitnahmen gewesen sein.Im dritten Quartal habe Intesa Sanpaolo einen Gewinn von 983 Millionen Euro und damit deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet erzielt. So habe die Bank zwar weitere 543 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zur Seite gelegt, doch die Belastung sei damit nur gut halb so hoch ausgefallen wie ein Jahr zuvor. Außerdem habe das Geldhaus seine Erträge dank der Übernahme der einstigen Konkurrentin UBI Banca im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro steigern können. Auch hier hätten Branchenexperten mit weniger gerechnet.Diese Aussage sei für Anleger wichtig: Denn im laufenden Jahr werde eine Ausschüttungsquote von 70 Prozent angestrebt. Das sei eine Hausnummer und nun werde wichtig, wie es im kommenden Jahr weitergehe. Mit einer harten Kernkapitalquote von mehr als 15 Prozent stehe die Intesa sehr gut da. Seien keine weiteren Übernahmen geplant, dürfte ein Großteil der künftigen Gewinne ausgeschüttet werden.Die Aktie sei mit einem 2022er KGV von 10 gegenüber der Peergroup (10) fair bewertet. Allerdings sollte die Gewinndynamik des Konzerns höher sein als bei der Konkurrenz, das historische KGV auf Sicht von zehn Jahren liege zudem bei 16. Charttechnisch rücke nun das Verlaufshoch bei 2,64 Euro in den Fokus. Eine Unterstützung liege bei dem GD50 um 2,44 Euro.Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)