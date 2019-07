Herr Goldmann (GBC): Da sind zunächst die Spieler. Ihr bilanzieller Wert lag zuletzt bei rund 2 Mio. Euro und damit unterhalb des von den Experten von Transfermarkt.de geschätzten aktuell Kaderwerts von 5,98 Mio. Euro. Wobei in der Fußball-Branche die Einschätzungen von Transfermarkt.de als eher konservativ angesehen werden. So sprechen Fußballexperten den Hachinger Spielern wie beispielsweise Schimmer oder Marseiler bereits wesentlich höhere Werte zu als dort gezeigt. Mit dem Aufstieg würde auch der gesamte Kader automatisch an Wert zulegen. Zu den Stillen Reserve wird aller Wahrscheinlichkeit nach künftig auch das Stadion zählen. Noch befindet es sich im Eigentum der Gemeinde, aber die Gespräche über eine 50-jährige Erbpacht sind weit fortgeschritten. Dies wäre eine große Sache für die Spielvereinigung.



Kapitalerhöhungen.de: Wie bewerten Sie die geplante Mittelverwendung?



Herr Goldmann (GBC): Ich halte den Mix aus "Steinen und Beinen" für vernünftig. Der Kader soll weiter - insbesondere mit jungen Spielern - verstärkt werden, aber sehr gezielt und ohne die Zahlung von nennenswerten Ablösen. Ein Beispiel dafür ist die Verpflichtung von Niclas Stierlin von RB Leipzig vor wenigen Tagen.



Dieser Ansatz ist ein wesentlicher Unterschied zum IPO von anderen Clubs, wo die eingeworbenen Gelder gerne mal für große Transfers verwendet werden. Die Spielvereinigung wird auch stark in die Infrastruktur wie Stadion und Nachwuchsleistungszentrum investieren und damit ihre strukturelle Basis weiter stärken. Grundsätzlich geht es dem Club nicht darum mit dem Börsengang plötzlich alles anders zu machen. Man will die auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtete Strategie weiter fortsetzen und mit dem Börsengang erhält man mehrjährige Planungssicherheit. Dies halte ich für den richtigen Weg.



Kapitalerhöhungen.de: Abschließende Frage, kann man auch als normaler Anleger in Fußball-Aktien investieren oder ist es nur etwas für Fans?



Herr Goldmann (GBC): Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit Fußball-Aktien eine sehr attraktive Rendite erzielen kann. Mit der Spielvereinigung ist dies auch möglich. Die Rahmenbedingungen stimmen jedenfalls. Das Eigenkapital ist positiv und das erfahrene Management hat in den vergangenen Jahren ein solides Fundament geschaffen. Die gute Nachwuchsarbeit stärkt den eigenen Kader und ermöglicht attraktive Transfererlöse. Jetzt muss es nur noch sportlich nach oben gehen. Dafür hat man einige Jahre Zeit. Mit dem Aufstieg winken der Spielvereinigung dann deutliche höhere Erlöse und Gewinne.



Kapitalerhöhungen.de: Herr Goldmann, vielen Dank für das Gespräch. (Analyse vom 23.07.2019)



Kurzprofil Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im NLZ, und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Bundesliga. Mehr auf www.spvggunterhaching.de (24.07.2019/ac/a/n)



