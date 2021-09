Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intershop Holding AG:



Intershop (ISIN: CH0273774791, WKN: A14Q44, Ticker-Symbol: ISZN, SIX Swiss Exchange: ISN) ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 30.06.2021 umfasste 52 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von 546.000 m² und einem Marktwert von rund 1,3 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsmäßiger und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. (27.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intershop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intershop Holding AG (ISIN: CH0273774791, WKN: A14Q44, Ticker-Symbol: ISZN, SIX Swiss Exchange: ISN) unter die Lupe.Der schönste Trend im Softwarebusiness seien wiederkehrende Umsätze. In den USA werde ein Vielfaches der deutschen Multiples dafür bezahlt.Seit Mai 2021 habe Intershop einen neuen und gut gelaunten Vorstandschef. Im Teams-Video-Call habe er vor einem Monat dem AKTIONÄR Hot Stock Report erklärt: "Wir haben unsere Nische bei der Automatisierung von Beziehungen für Geschäftskunden untereinander gefunden."Intershop-Kunden wie Miele oder BMW würden etwa Ersatzteile über das Internet verkaufen. "Mittlerweile können in der Industrie Gabelstapler oder Werkzeugmaschinen so konfiguriert und gekauft werden, wie etwa ein Tesla von Endkunden übers Internet ausgewählt wird."Im Silicon Valley würden für solche Umsätze Multiples von bis zu 18 aufgerufen - das wäre theoretisch ein Wert von Intershop von 360 Mio. Euro im Jahr 2023, eine Verfünffachung der Marktkapitalisierung. Es gebe auch Risiken. Die Konkurrenz sei mit SAP, Salesforce und Co groß.Auch Softwarespezialist OTRS (ISIN DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) werde gerade neu bewertet. Das Unternehmen biete seinen Kunden etwa Lösungen, um den Herausforderungen der Digitalisierung und Cyberkriminalität zu begegnen.Die Hot-Stock-Report-Altempfehlung OTRS habe sich seit 2020 verdoppelt, auch der Chart von Intershop steige steil. Dennoch bestehe für geduldige Investoren noch Potenzial. Denn wiederkehrende Umsätze sind für Intershop und OTRS ein Abo auf langfristig sichere Gewinne, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)