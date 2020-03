SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Interroll-Aktie:

1.312,00 CHF -13,23% (23.03.2020, 11:20)



L&S-Aktienkurs Interroll-Aktie:

1.238,00 EUR -12,69% (23.03.2020, 11:34)



ISIN Interroll-Aktie:

CH0006372897



WKN Interroll-Aktie:

907155



Ticker-Symbol Interroll-Aktie:

I3H



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Interroll-Aktie:

INRN



Kurzprofil Interroll Holding AG:



Die Interroll Holding AG (ISIN: CH0006372897, WKN: 907155, Ticker-Symbol: I3H, SIX Swiss Ex: INRN) ist ein Schweizer Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Geschäft der Gesellschaft ist in vier Produktgruppen gegliedert. Die Gruppe Rollers konzentriert sich auf die Herstellung von Förderrollen. Die Drives-Gruppe stellt Motoren und Treiber für Förderanlagen her. Die Förderer & Sortierer umfassen Förder- und Sortiersysteme. Die Gruppe Pallet & Carton Flow ist in den Lageraktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte Kurieren, Express- und Postdiensten, Flughäfen, der Lebensmittelverarbeitung und dem Vertrieb an. Zum Kundenportfolio gehören globale Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart und Yamaha. Die Interroll Holding AG engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Branchenverbände bei der Entwicklung von Standards. Im Mai 2014 gründete das Unternehmen seine erste Vertriebseinheit in Portugal. (23.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Interroll-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Interroll Holding AG (ISIN: CH0006372897, WKN: 907155, Ticker-Symbol: I3H, SIX Swiss Ex: INRN).Lichvar senke seine Umsatzprognosen leicht und rechne nun mit einer stagnierenden Entwicklung im GJ20. Er nehme eine vorsichtige Haltung ein, da Interroll derzeit vorübergehenden, unvorhersehbaren Widrigkeiten (darunter der Ausbruch des Coronavirus) ausgesetzt sei, durch die die kurzfristige Performance beeinträchtigt werden könnte, und ein Vergleich sei nach wie vor recht schwierig. Das Unternehmen sei de facto erfolgreich in das GJ20 gestartet. Die mittelfristigen Umsatz- und EBIT-Prognosen des Analysten würden daher nahezu unverändert bleiben.Mittelfristig voraussichtlich niedrigerer FCF: Lichvar senke seine FCF-Prognosen aufgrund der etwas geringeren operativen Performance im GJ20 und des Anstiegs des NUV auf ein normales Niveau (im GJ19 sei es sehr niedrig gewesen). Hauptgrund hierfür seien jedoch die wesentlich höheren Expansionsausgaben, die deutlich über den Vertriebs- und Verwaltungskosten liegen würden. Lichvar habe bereits für das GJ20 mit CHF 60 Mio. gerechnet. Allerdings gehe Interroll jetzt auch für das GJ21 von CHF 50 bis 60 Mio. aus, was ursprünglich nicht geplant gewesen sei (zuvor VontE CHF 25 Mio.). Dennoch werde Interroll voraussichtlich einen positiven FCF generieren. Die neuen FCF-Prognosen lägen bei CHF 19, 28 und 58 Mio. für das GJ20, 21 und 22E, gegenüber den bisherigen Schätzungen von CHF 25, 37 und 76 Mio.Die Ergebnisse von Interroll dürften im GJ20 stagnieren, vor allem aufgrund des unberechenbaren Umfelds, das durch die COVID-19-Pandemie entstanden sei. Das Unternehmen sei gegenüber den Auswirkungen dieser Entwicklung nicht immun, dürfte sie jedoch besser bewältigen als andere Industrieunternehmen. Auf dem Weg zur Outperformance scheine die Pandemie nur ein kleines Hemmnis zu bilden. Interroll sei ein innovatives Unternehmen, das an Märkten mit strukturellem Wachstum gut positioniert sei, ständig nach Verbesserungen strebe und über eine solide Bilanz verfüge. Für eine Heraufstufung auf "buy" bestehe nicht genügend Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Interroll-Aktie: