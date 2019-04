XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (29.04.2019/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Internationales Gewerkschaftstreffen zu Amazon.com in Berlin - Statement von Amazon.com - AktiennewsBezug nehmend auf die Pressemeldung von ver.di vom 26. April 2019 veröffentlicht der Online-Händler Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) sein Statement:"Die von der Gewerkschaft erhobenen Vorwürfe weisen wir zurück. Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann. Wir achten sehr auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Belegschaft und bezahlen in unseren Logistikzentren am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich ist. Wer möchte, kann sich selbst ein Bild von der Arbeit in unseren Logistikzentren machen und sich für eine Besucherführung anmelden, die an mehreren Standorten angeboten werden.Die von Zeiten von der Gewerkschaft organisierten Streikaktivitäten haben keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal.Darüber hinaus haben wir fest etablierte Kooperationen mit unseren Betriebsräten, die von allen Mitarbeitern gewählt werden und die gesamte Belegschaft repräsentieren - im Gegensatz zur Gewerkschaft, die nur für eine Minderheit spricht.In Deutschland beginnen die Mitarbeiter mit einem Lohn von umgerechnet 10,78 Euro brutto pro Stunde. Nach 24 Monaten sind es im Durchschnitt 2.275 Euro brutto im Monat, inklusive leistungsbezogene Boni und Jahressonderzahlung. Zusätzlich profitieren Mitarbeiter von Aktien und weiteren Zusatzleistungen wie Sondervergütung für Überstunden, Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Beiträgen für die betriebliche Altersvorsorge oder das "Career Choice"-Programm, über das bis zu 95 Prozent der Kursgebühren und Literaturkosten für eine Aus- und Weiterbildung übernommen werden. Für den Job als Versandmitarbeiter sind keine Vorqualifikationen erforderlich."Börsenplätze Amazon.com-Aktie: