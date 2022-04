Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die immer wieder zu strikten lokalen Lockdowns führt, dürfte ihre Spuren in der Wirtschaftsdynamik hinterlassen haben, so die Analysten der DekaBank.Euroland: Industrieproduktion (Mittwoch, 20. April 2022): Im Februar habe sich die Industrie in der Eurozone äußerst heterogen gezeigt. Von einem Rückgang um 8,3% im Vormonatsvergleich bis hin zu einem Anstieg von 4,0% sei alles vertreten gewesen. In der Summe sei es aber in den größeren Volkswirtschaften nach oben gegangen, weshalb die Analysten für die Eurozone insgesamt einen Anstieg der Industrieproduktion um 0,7% gegenüber dem Vormonat erwarten würden. Auffällig seien die Rückgänge in den osteuropäischen Mitgliedstaaten. Der Kriegsausbruch am 24. Februar dürfte aber nur einen Teil der Erklärung bilden. Die Auswirkungen der Kostensteigerungen und Lieferengpässe dürften in den März-Werten dann deutlicher und umfassender zu Tage treten. Die Verbandszahlen zur Pkw-Produktion in Europa würden nichts Gutes erahnen lassen.Euroland: Einkaufsmanagerindex (Freitag, 22. April 2022): Die europäische Wirtschaft sei dabei gewesen, aus dem Corona-Tal herauszufinden, als der Überfall Russlands auf die Ukraine begonnen habe. Die Liste an Belastungen für die Wirtschaft in Euroland sei nicht kürzer geworden. Dazu würden hohe Energiepreise, Lieferkettenbeeinträchtigungen und neue Beschränkungen des Welthandels gehören. Dies werde sich auch in den Einkaufsmanagerindices im April widerspiegeln. Sowohl beim Teilindex der Industrie als auch beim Teilindex der Dienstleister sei mit Rückgängen zu rechnen. Allerdings gebe es nach wie vor keine Anzeichen für einen Absturz der Wirtschaft wie zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020. Dies dürften die Einkaufsmanagerindices auch zeigen. (14.04.2022/ac/a/m)