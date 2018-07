Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Konjunktur kühlt sich etwas ab, und die mittelfristigen Risiken steigen angesichts des Handelskonflikts mit den USA, so die Analysten der DekaBank.In der kommenden Woche würden im Abstand von einem Tag gleich zwei Juli-Erhebungen durch die Finanzmarktanalysten veröffentlicht: Am Montag der sentix-Konjunkturindikator für Euroland und am Dienstag die ZEW-Konjunkturumfrage für Deutschland. Die Erwartungskomponenten beider Umfragen seien inzwischen auf einem niedrigen Niveau angekommen, von dem aus es, trotz der zu erwartenden "Kriegserklärungen" im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt, nicht mehr allzu tief nach unten gehen sollte. Die immer noch hohen Niveaus der Lageindikatoren würden dagegen einen weiteren Rückgang (Normalisierung) der jeweiligen Lagekomponenten wahrscheinlich machen.In den USA nehme die Inflation weiter Fahrt auf. Die Jahresteuerung der Verbraucherpreise dürfte im Juni auf 2,9% angestiegen sein. Dies wäre die höchste Inflationsrate seit Februar 2012. Allerdings seien hierfür vor allem die Energiepreise verantwortlich gewesen, was aus geldpolitischer Sicht zunächst nicht weiter beunruhigend sei. Rechne man die schwankungsanfälligen Bereiche Nahrungsmittel und Energie heraus, dann dürfte die Jahresteuerung mit 2,2% auf dem Vormonatsniveau gelegen haben. Insbesondere ein negativer Rückpralleffekt im Bereich der Hotelübernachtungen dürfte einen stärkeren Anstieg verhindert haben. Insgesamt sollten die Preisdaten die FOMC-Mitglieder in ihrem Vorhaben bestätigen, die Leitzinsen weiterhin graduell zu erhöhen. (06.07.2018/ac/a/m)