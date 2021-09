Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der FED-Zinsentscheid in der kommenden Woche ist ungewöhnlich spannend, so die Analysten der DekaBank.Norwegen werde als erstes Industrieland nach der Corona-Krise die Leitzinswende vollziehen. Die Norges Bank habe bereits im Sommer avisiert, bei ihrem Zinsentscheid im September mit der Normalisierung ihrer Geldpoltik zu beginnen und ihren Leitzins aus dem Corona-Tief von 0,00% auf 0,25% anzuheben. Zudem dürften die neuen Projektionen der Zentralbank zeigen, dass zeitnah weitere Leitzinserhöhungen folgen würden - die nächste vermutlich schon im Dezember. Begründet werde die Leitzinswende durch die solide wirtschaftliche Erholung Norwegens: Die Wirtschaftsleistung habe im Juni ihr Vorkrisen-Niveau erreicht, der mittelfristige Lohn- und Preisdruck dürfte damit wieder zunehmen. Währungsseitig stehe der Leitzinswende auch nichts im Wege, die Norwegische Krone sei schwächer als vor der Corona-Krise.Es werde nicht leichter für deutsche Unternehmen. Die Industrie leide unverändert unter den Liefer- und Transportengpässen, doch die Hoffnung auf ein Ende dieser Einschränkungen noch in diesem Jahr schwinde zunehmend. Gleichzeitig bleibe die Pandemie eine Belastung, die sich derzeit insbesondere in den Schwellenländern bemerkbar mache. Doch ob Europa unbeschadet durch die kalte Jahreszeit komme, sei keinesfalls klar. Letztlich laste auch die bevorstehende Bundestagswahl auf der Stimmung. Je nach Wahlausgang könnten spürbare Belastungen auf die Unternehmen und die Volkswirtschaft zukommen. All das lasse die Geschäftserwartungen weiter zurückgehen, während die Lageeinschätzung noch auf einem hohen Niveau verharre. Daher dürfte das ifo Geschäftsklima im September zum dritten Mal in Folge sinken. (17.09.2021/ac/a/m)