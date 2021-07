Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind in den Monaten April und Mai überaus kräftig angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunkturindikatoren aus China hätten im zweiten Quartal ein gemischtes Bild gezeichnet: Exporte und Industrieproduktion hätten sich kräftig entwickelt, während die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen eher enttäuscht hätten. Die Analysten würden für das zweite Quartal ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 8,2% gegenüber dem Vorjahresquartal und von 1,4% gegenüber dem Vorquartal prognostizieren. Die Regierung habe bereits eine Senkung der Mindestreservesätze in Aussicht gestellt, weil sie Abwärtsrisiken für das Wachstum sehe. Insbesondere das kräftige Exportwachstum dürfte sich im weiteren Jahresverlauf etwas abschwächen, wenn es im Rest der Welt nach den Lockdowns zu einer Verschiebung der Nachfrage von Waren zu Dienstleistungen komme.Die FED habe im Herbst vergangenen Jahres einen Inflationserwartungsindikator (CIE) vorgestellt. Dieser gelte inzwischen als der wichtigste geldpolitische Indikator - also bedeutsamer als die Preisdaten selbst und auch als die Informationen zum Auslastungsgrad der Volkswirtschaft. In die Berechnung des Indikators würden verschiedene Maße der Inflationserwartungen (Umfragen, kapitalmarktbasiert) einfließen. In diesem Jahr habe die FED mit einer turnusmäßigen Berechnung dieses Indikators begonnen. Die Analysten hätten die Berechnungen des Indikators weitestgehend nachgebildet, wenngleich ihnen nicht alle Informationen vorlägen. Nach Berechnungen der Analysten könnte der Wert für das erste Quartal nach oben revidiert werden und im zweiten Quartal ein weiterer starker Anstieg folgen. Die Entwicklung des Indikators sei hauptverantwortlich für den jüngsten Kommunikationsschwenk der FED gewesen. (09.07.2021/ac/a/m)