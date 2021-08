Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mai brachte ein kräftiges Plus des Umsatzes im deutschen Einzelhandel von 4,6% im Vormonatsvergleich, berichten die Analysten der DekaBank.Während es bei den Dienstleistern im Juni richtig gut gelaufen sei, habe sich die Industrie weiterhin dem Problem der Lieferengpässe gegenübergesehen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 sei die industrielle Erzeugung vier Mal gesunken. Auch der Juni werde wohl keinen Anstieg der Industrieproduktion bringen. So hätten laut ifo Institut im zweiten Quartal fast zwei Drittel aller Industrieunternehmen Produktionsbehinderungen durch Materialmangel gemeldet. Da würden auch neue Auftragseingänge nicht helfen. Dass für das Produzierende Gewerbe im Juni in Deutschland dennoch ein leichter Anstieg der Produktion zustande gekommen sein dürfte, liege vor allem an der Bauproduktion, die laut der Prognose spürbar habe zulegen können.Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni habe einen überraschend kräftigen Beschäftigungsaufbau gebracht. Hintergrund hierfür sei die ausgeprägteste monatliche Verringerung der Corona-Restriktionen seit Juni 2020 gewesen. Im Juli sei nun weiter gelockert worden, allerdings in geringerem Umfang. Die Analysten der DekaBank erwarten daher einen erneuten, jedoch weniger starken Beschäftigungsaufbau als im Juni. In der Corona-Krise sei die durchschnittliche Wochenarbeitszeit erheblich angestiegen - denn es seien in der Tendenz eher Personnen freigestellt worden, die deutlich weniger als die durchschnittlichen knapp 35 Stunden pro Woche arbeitet hätten. Im Mai sowie im Juni sei nun die Wochenarbeitszeit wieder gesunken, was ein klares Anzeichen einer Normalisierung sei. Diese Entwicklung sollte sich im Juli fortgesetzt haben. (Ausgabe vom 30.07.2021) (02.08.2021/ac/a/m)