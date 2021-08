In den USA würden heute am Nachmittag (14:30) die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung sowie die 2. Schätzung für die Q2-BIP-Zahlen veröffentlicht, welche aber wohl von eher untergeordneter Bedeutung sein dürften. Ein Impuls hingegen sollte vom virtuellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ausgehen, das heute starte. Im Fokus stehe die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitagnachmittag. Anleger würden sich hier Hinweise erhoffen, wann die FED damit beginnen werde, ihre Wertpapierkäufe zu drosseln ("Tapering"). Die Ausbreitung der Delta-Variante habe zuletzt aber Zweifel aufkommen lassen, dass Powell bereits jetzt eine Reduzierung der Käufe ankündigen würde. Einige Marktteilnehmer würden aber Zweifel hegen, ob es eine Rede mit klaren Worten werden werde.



Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage würden sich die Ölpreise mit weiteren, allerdings kleineren Gewinnen zeigen. Die neuesten US-Vorratsdaten hätten für Öl wie auch Benzin einen neuerlichen Rückgang gezeigt bei einer gleichzeitig starken Nachfrage der Raffinerien.



Der Goldpreis habe am Mittwoch um über 1% nachgegeben und sei weiter unter die Marke von USD 1.800 gerutscht, da der US-Dollar angestiegen sei und die Anleger auf einen Zeitplan für das Auslaufen der Konjunkturstützung durch die US-Notenbank auf dem Symposium in Jackson Hole in dieser Woche gehofft hätten. Silber habe ebenfalls nach zwei Tagen mit positiven Vorzeichen (-0,5%) verloren. Heute im frühen Handel würden beide Edelmetalle nachgeben, auch Kupfer tendiere wie schon gestern schwächer.



Der Bitcoin sei erneut am Überspringen der USD-50.000-Marke gescheitert, nachdem die Kryptowährung am Montag mit 50.600 ein neues Dreimonatshoch markiert habe.



Die asiatischen Börsen mit Ausnahme von Indien würden heute Morgen nachgeben. (26.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte traten am Mittwoch insgesamt eher auf der Stelle, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Umsätze seien unverändert dünn, die Volatilität gering, die Impulse würden fehlen. Die Berichtssaison speziell in Europa sei nahezu vorbei und viele institutionelle Investoren auf Urlaub. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verliere leicht um 0,3% auf 15.861 Punkte, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) steige dagegen um 0,1% auf 4.181 Punkte.Die jüngste Rekordjagd einiger US-Indices habe sich gestern mit eher moderaten Zugewinnen fortgesetzt. Da sich die zentrale Debatte unter vielen Anlegern weiterhin um die geldpolitische Perspektive drehe, habe sich die Risikobereitschaft vieler Marktteilnehmer durchaus in Grenze gehalten. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,1% auf 35.406 Punkte gewonnen, sein bisheriger Höchststand datiere damit schon vor mehr als einer Woche. Für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+0,2%) sowie die NASDAQ (+0,1%) habe der Schwung aber gereicht, um deren bisherige Bestmarken knapp zu überbieten. Der stärkste Subsektor im S&P 500 sei jener der Finanzwerte (+1,4%) gewesen, der von den anziehenden Marktzinsen habe profitieren können. So sei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gestern auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen gestiegen.