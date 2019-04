Tradegate-Aktienkurs Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

80,00 Euro +1,18% (30.04.2019, 09:48)



Nasdaq-Aktienkurs Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

USD 88,34 -0,04% (30.04.2019, 15:29, vorbörslich)



ISIN Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

US45845P1084



WKN Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

A1J5U0



Ticker-Symbol Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

I4P



Nasdaq-Ticker-Symbol Intercept Pharmaceuticals-Aktie:

ICPT



Kurzprofil Intercept Pharmaceuticals Inc.:



Intercept Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45845P1084, WKN A1J5U0, Ticker-Symbol: I4P, Nasdaq-Symbol: ICPT) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von Therapeutika zur Behandlung nicht-viraler, fortgeschrittener Lebererkrankungen. Die Produktkandidaten von Intercept Pharmaceuticals haben das Potenzial Patienten mit seltenen und weiter verbreiteten Erkrankungen zu behandeln, für die es bislang nur eingeschränkte Therapiemöglichkeiten gibt. (30.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intercept Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Jay Olson von Oppenheimer:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Jay Olson vom Investmenthaus Oppenheimer seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Biopharmaunternehmens Intercept Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45845P1084, WKN A1J5U0, Ticker-Symbol: I4P, Nasdaq-Symbol: ICPT).Die Kursrückgänge bei Intercept Pharmaceuticals Inc. nach der Bekanntgabe von Daten zur REGENERATE Phase 3-Studie seien eine Überreaktion gewesen, sagen die Analysten von Oppenheimer.Analyst Jay Olson demonstriert Zuversicht, dass Intercept Pharmaceuticals die erste genehmigungsfähige Zulassungsstudie für einen Wirkstoff gegen NASH am Start habe, der bereits für die Indikation primär-biliäre Zirrhose (PBC) zugelassen sei.In ihrer Intercept Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel unverändert mit "outperform" ein, reduzieren aber das Kursziel von 175,00 auf 170,00 USD.Börsenplätze Intercept Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Intercept Pharmaceuticals-Aktie:79,06 Euro +0,85% (30.04.2019, 14:45)